جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، القرار رقم (102) بتاريخ 9 فبراير 2026، بشأن تكليف وتعيين عدد من رؤساء الأقسام العلمية بكلية التجارة، وذلك في إطار دعم منظومة العمل الأكاديمي وتعزيز استقرار العملية التعليمية داخل الكلية.

تكليف الدكتور وحيد أحمد ماهر شحاتة

ونص القرار على تكليف الدكتور وحيد أحمد ماهر شحاتة، الأستاذ المساعد بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين، بالقيام بأعمال رئيس مجلس القسم، اعتبارًا من 9 فبراير 2026 ولمدة عام.

كما شمل القرار تعيين الأستاذ الدكتور محمد أحمد لطفي محمد، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من التاريخ ذاته.

إلى جانب تعيين الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل هاشم، الأستاذ بقسم الاقتصاد، رئيسًا لمجلس القسم لمدة عام.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور فريد محرم، عميد الكلية، رؤساء الأقسام الجدد بضرورة الالتزام بخطة الكلية لتطوير منظومة التعليم المحاسبي والمالي، والعمل على بناء جيل جديد من الخريجين القادرين على القيادة والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تحديث البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل المتغير.

وأكد عميد الكلية أن استراتيجية الكلية ترتكز على دعم الإبداع والابتكار الطلابي، وتحويل الأفكار المتميزة إلى تطبيقات عملية ونماذج أعمال قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية توفير مسارات تعليمية مبتكرة تفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.



ووجّه عميد الكلية خالص التهنئة والتقدير إلى السادة الأساتذة الذين نالوا ثقة الجامعة وتكليفها لقيادة الأقسام العلمية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية الجامعة الهادفة إلى دعم المنظومة الأكاديمية، واختيار قيادات تجمع بين التميز العلمي والخبرة الإدارية، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة رؤساء الأقسام السابقين، مثمنًا ما قدموه من جهود مخلصة وإسهامات علمية ومهنية كان لها بالغ الأثر في تطوير الأقسام والارتقاء بمستوى الأداء خلال فترة توليهم المسؤولية.