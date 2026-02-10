قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هددناهم عشان نقابلهم.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز سائقين لفتاتين بصور خاصة
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، القرار رقم (102) بتاريخ 9 فبراير 2026، بشأن تكليف وتعيين عدد من رؤساء الأقسام العلمية بكلية التجارة، وذلك في إطار دعم منظومة العمل الأكاديمي وتعزيز استقرار العملية التعليمية داخل الكلية.

 تكليف الدكتور وحيد أحمد ماهر شحاتة

ونص القرار على تكليف الدكتور وحيد أحمد ماهر شحاتة، الأستاذ المساعد بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين، بالقيام بأعمال رئيس مجلس القسم، اعتبارًا من 9 فبراير 2026 ولمدة عام.

كما شمل القرار تعيين الأستاذ الدكتور محمد أحمد لطفي محمد، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من التاريخ ذاته.

إلى جانب تعيين الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل هاشم، الأستاذ بقسم الاقتصاد، رئيسًا لمجلس القسم لمدة عام.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور فريد محرم، عميد الكلية، رؤساء الأقسام الجدد بضرورة الالتزام بخطة الكلية لتطوير منظومة التعليم المحاسبي والمالي، والعمل على بناء جيل جديد من الخريجين القادرين على القيادة والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تحديث البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل المتغير.


وأكد عميد الكلية أن استراتيجية الكلية ترتكز على دعم الإبداع والابتكار الطلابي، وتحويل الأفكار المتميزة إلى تطبيقات عملية ونماذج أعمال قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية توفير مسارات تعليمية مبتكرة تفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.


ووجّه عميد الكلية خالص التهنئة والتقدير إلى السادة الأساتذة الذين نالوا ثقة الجامعة وتكليفها لقيادة الأقسام العلمية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية الجامعة الهادفة إلى دعم المنظومة الأكاديمية، واختيار قيادات تجمع بين التميز العلمي والخبرة الإدارية، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة رؤساء الأقسام السابقين، مثمنًا ما قدموه من جهود مخلصة وإسهامات علمية ومهنية كان لها بالغ الأثر في تطوير الأقسام والارتقاء بمستوى الأداء خلال فترة توليهم المسؤولية.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس العمل الأكاديمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

خلال استقبال أسرة شهيد العلم

شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانياً ومالياً لأسرتي الطالبين الإندونيسيين «شهيدي العلم»

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: لا تكون متأدبًا مع الله إلا بالرضا والتسليم وضبط الغضب

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر يجري اتصالات عاجلة لتيسير آلية استخراج الإقامة وتجديدها للوافدين

سورة العشر الأواخر من شعبان

سورة تقرأ في العشر الأواخر من شعبان.. تغير حياتك 180 درجة للأفضل

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد