جامعة القاهرة تطلق منصة "أثر" لترسيخ المسئولية المجتمعية والمواطنة الرقمية لدى الطلاب

في إطار الدور الريادي لجامعة القاهرة في خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، تعلن جامعة القاهرة عن إطلاق منصة "أثر" (ATHAR)، وهي المنصة الإلكترونية التفاعلية الأولى من نوعها التي تهدف إلى تنظيم وتوثيق مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية والخدمية. ومن المقرر تدشين المنصة رسمياً في الأسبوع الأول من شهر مارس 2026، لتكون الأداة التقنية المحركة لمنظومة المشاركة المجتمعية التي أقرتها الجامعة، والتي ترفع شعار: "اترك أثرك.. لتبني غدك".

تأتي منصة "أثر" تفعيلاً للائحة ساعات المشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس جامعة القاهرة مؤخرا، والتي تضع المشاركة المجتمعية كأحد متطلبات التخرج، حيث يلتزم كل طالب مستجد اعتبارا من العام الجامعي 2026/2027 باستيفاء (40) ساعة عمل تطوعي خلال سنوات الدراسة، فضلا عن تحفيز الطلاب على تجاوز الحد الإلزامي ال (40) ساعة من خلال برنامج "أثر بلس" الذي يمنح مكافآت وحوافز تشجيعية تصاعدية.

وتهدف الجامعة من هذه الخطوة إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية تجاه المجتمع، وبحيث تتيح المنصة للطلاب تجربة سلسة تشمل استعراض وتسجيل فوري للأنشطة المجتمعية المختلفة في القوافل التنوية الشاملة، وحملات التبرع بالدم، والحفاظ على البيئة والتشجير، ومكافحة الادمان وتعاطي المخدرات، وزيارة دور الايتام ورعاية كبار السن، وبرامج محو الأمية، وغيرها من الانشطة.

الانتماء والمسئولية الوطنية

وصرح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة إن الانخراط المجتمعي للطلاب يعزز الانتماء والمسئولية الوطنية وينمّي مهارات القيادة، ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في التنمية، مؤكدا على أن جامعة القاهرة تعمل على صياغة وجدان شبابها ليكونوا مواطنين مسئولين، وأن منصة 'أثر' هي جسر رقمي يربط طاقات طلابنا باحتياجات مجتمعنا.

وأضاف رئيس الجامعة: "نحن لا نطلب من ابنائنا الطلاب مجرد استيفاء ساعات تطوعية، بل ندعوهم لترك بصمة إيجابية حقيقية ترافقهم في مسيرتهم المهنية. لقد صممنا هذه المنصة لتكون نموذجاً في الحوكمة والشفافية، بالتعاون مع شركائنا من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لنؤكد أن تكاتف المؤسسات هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن المنصة اختيارية في المرحلة التجريبية لإطلاقها، وهي مُتاحة لجميع طلاب الجامعة، وتقدم حوافز تشجيعية للمشاركين دعمًا لانخراطهم في العمل المجتمعي، ومنها شهادات تقدير ومنح للمصروفات الدراسية وسكن المدينة الجامعية وغيرها من الحوافز.

ومن جهته، أكد الدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية أن منصة "أثر" تنطلق في الاسبوع الأول من شهر مارس، وتعتمد على أعلى معايير الأمان التقني، وتكامل مع قواعد بيانات شئون الطلاب ومع الجهات الشريكة، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: محافظة الجيزة، والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، ومؤسسة بهية، والمجلس الاعلى للثقافة، وغيرها من الجهات التابعة لوزارات الشباب والرياضة والتضامن والثقافة وغيرها.

وتؤكد جامعة القاهرة على انفتاحها الكامل على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث وجهت الجامعة دعوات رسمية للعديد من المؤسسات الوطنية للمشاركة كشركاء في المنصة، بما يضمن تنوع الفرص التطوعية المتاحة للطلاب وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المصري.

يمكن الدخول إلى منصة «أثر» والتسجيل اعتبارا من أول مارس من خلال الرابط التالي:

athar.cu.edu.eg