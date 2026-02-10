دبلوماسي فلسطيني: لا سيادة ولا سلطة لإسرائيل على أرضنا المحتلة

أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، أنه لا سيادة ولا سلطة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاء ذلك ردا على مصادقة الكابينت الاسرائيلي على قرارات لـ"تعميق مخطط الضم بالضفة الغربية".

وقال عوض الله، في تصريح لقناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم "الثلاثاء"، "إن الحملات الانتخابية الاسرائيلية تأتي دوما على حساب الدم الفلسطيني أو الجغرافية الفلسطينية، إلا أننا نؤكد أن إسرائيل لا سلطة لها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك وفقا لما أكدته محكمة العدل الدولية بكل وضوح".

وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بشكل واضح ضد المخططات الإسرائيلية.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن المصادقة الاسرائيلية على تعميق الضم في الضفة يمثل مخالفة صارخة للقوانين الدولية.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل حربا شاملة لشطب كل الحقوق الفلسطينية.