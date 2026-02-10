قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع أوزبكستان

رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع أوزبكستان
رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع أوزبكستان
أ ش أ

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، التزام بلاده بتعزيز التعاون مع أوزبكستان في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الغذاء والزراعة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصحة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده زرداري اليوم الثلاثاء مع سفير أوزبكستان لدى باكستان أليشر توختايف في العاصمة "إسلام آباد"، حيث أكد الرئيس الباكستاني على أهمية المتابعة الفعالة لنتائج الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف إلى باكستان.. وذلك وفقا لما أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية.

وقال زرداري، إن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الأخوية الوثيقة مع أوزبكستان، كما ترحب باهتمام طشقند باستيراد بعض المواد الغذائية من إسلام آباد كخطوة إيجابية نحو تعزيز التجارة الثنائية.. معربا عن شكره لميرزيوييف لرسالة التضامن والدعم التي وجهها في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في إسلام آباد.

وأشار زرداري ، إلى اعتزام باكستان وأوزبكستان مواصلة مسيرتهما المشتركة نحو تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

من جانبه، سلم توختايف رسالة من الرئيس الأوزبكي إلى نظيره الباكستاني، أعرب خلالها ميرزيوييف عن شكره لزرداري وحكومة وشعب باكستان على كرم الضيافة والترحيب الحار الذي حظي به خلال زيارته.

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري تعزيز التعاون مع أوزبكستان الغذاء والزراعة الخدمات المصرفية سفير أوزبكستان لدى باكستان أليشر توختايف العاصمة إسلام آباد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد