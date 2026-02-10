رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع أوزبكستان

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، التزام بلاده بتعزيز التعاون مع أوزبكستان في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الغذاء والزراعة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصحة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده زرداري اليوم الثلاثاء مع سفير أوزبكستان لدى باكستان أليشر توختايف في العاصمة "إسلام آباد"، حيث أكد الرئيس الباكستاني على أهمية المتابعة الفعالة لنتائج الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف إلى باكستان.. وذلك وفقا لما أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية.

وقال زرداري، إن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الأخوية الوثيقة مع أوزبكستان، كما ترحب باهتمام طشقند باستيراد بعض المواد الغذائية من إسلام آباد كخطوة إيجابية نحو تعزيز التجارة الثنائية.. معربا عن شكره لميرزيوييف لرسالة التضامن والدعم التي وجهها في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في إسلام آباد.

وأشار زرداري ، إلى اعتزام باكستان وأوزبكستان مواصلة مسيرتهما المشتركة نحو تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

من جانبه، سلم توختايف رسالة من الرئيس الأوزبكي إلى نظيره الباكستاني، أعرب خلالها ميرزيوييف عن شكره لزرداري وحكومة وشعب باكستان على كرم الضيافة والترحيب الحار الذي حظي به خلال زيارته.