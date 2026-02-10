ندى بسيوني: لا أفضل تقديم البرامج التافهة.. خاص

كشفت الفنانة ندى بسيوني، عن سر إعجابها بنوعية البرامج التى تعتمد فى الأساس على تقديم رسالة مثل برنامج “رحلة ندى” ولا تفضل تقديم برامج فنية او توك شو.

وقالت ندى بسيوني فى ندوة صدى البلد: أفضل البرامج التى تعتمد على فكرة خارج الصندوق، وأقدم من خلالها رسالة للجمهور بعيدا عن برامج التوك شو والبرامج الفنية وغيرها.

وأضافت ندى بسيوني: من وجهة نظرى أن هذه البرامج قد لا تتناسب مع رؤيتي وتفكيري لانى لا أميل لما تحتويه هذه البرامج من بعض الأخبار أو القضايا التافهة ، وقد يراها البعض الأخر أن يقدم برامج هادفة فهي فى النهاية رؤية كل مقدم برنامج وما يرغب أن يقدمه للجمهور.

ندى بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها

وكشفت الفنانة ندى بسيوني، تفاصيل الجزء الثاني من برنامجها الجديد “رحلة ندى” الذى يعرض حاليا على قناة النهار، حيث تلقي فيه الضوء على سحر المكان والإثار المصرية الموجودة فى أنحاء العالم فضلا عن تقديم بعض النماذج المصرية الواعدة الطموحة التى تحاول ان تشق طريقها قاصدة إعلاء راية بلدها فى الخارج.

وقالت ندى بسيوني : عندما بدأت فى تقديم برنامج “رحلة ندى” كان هدفي تقديم برنامج مختلف عن البرامج السائدة وان يلقي الضوء على المعالم السياحية فى بلدنا وهو ما تحقق بالفعل فى الجزء السابق حيث تجولت فى محافظات مصر وركزنا على الجانب الأثري والسياحة الداخلية.

وأضافت ندى بسيوني: عندما قررنا تقديم جزء ثان من البرنامج قررت ان أقدم فكرة جديدة وهى تخطي الحدود من خلال التجول فى بعض الدول الأوروبية التى تحتوي على أثار مصرية وهو ما تحقق فى عدد من الدول وعرضنا بالفعل عدد من الحلقات وبدات بفرنسا.

واوضحت ندى بسيوني: البرنامج يكشف سحر المكان وكنوز الإنسان، حيث قابلت كثير من النماذج المصرية المشرفة التى تبحث عن تحقيق ذاتها.

أحدث أعمال ندى بسيوني

انتهت الفنانة ندى بسيوني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “كابتن ندى”، فى تجربة جديدة لها بعيدا عن التمثيل.

أغنية ندى بسيوني

الجديدة من كلمات محمد على هاشم، ومن توزيع شريف منير الوسيمي.

ونشرت ندى فيديو لها أثناء تسجيل الأغنية، ومن المفترض أن تعرض ضمن حلقات برنامجها الجديد “رحلة ندى”.