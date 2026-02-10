قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة: معدل البطالة في فرنسا بلغ 9ر7% في الربع الأخير من عام 2025

أ ش أ

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا (INSEE) أن معدل البطالة في البلاد، باستثناء /مايوت/، ارتفع بنسبة 2ر0 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2025، ليصل إلى 9ر7%، بزيادة قدرها 6ر0 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وقال المعهد - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إن عدد العاطلين عن العمل، وفقا لتعريف منظمة العمل الدولية، الذين يبحثون بنشاط عن عمل ومتاحون للبدء الفوري في العمل، أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2021.

وشهد معدل البطالة بين الفئة العمرية 15-24 عاما ارتفاعا حادا، بنسبة 4ر2 نقطة مئوية في الربع الأخير، ليصل إلى زيادة سنوية قدرها 8ر2 نقطة مئوية، ليصل إلى 5ر21%.

وكان المعهد قد توقع في أحدث توقعاته الاقتصادية التي نشرت في نهاية العام الماضي، أن يظل معدل البطالة مستقرا في الربع الأخير من عام 2025.. موضحا أن المعدل بلغ 7ر7%، وهو نفس معدل الربع السابق.

وبالنظر إلى المستقبل، اشار المعهد إلى تأثير إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 على التوظيف.

وقد حلل المعهد البيانات في ديسمبر الماضي أنه "مع استمرار تطبيق إصلاح نظام التقاعد (إذ لن يدخل تعليقه حيز التنفيذ إلا في نهاية عام 2026)، والذي يدفع القوى العاملة إلى التوسع، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة ارتفاعا طفيفا إلى 8ر7% بحلول منتصف عام 2026".

يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية هو معهد وطني فرنسي يقوم بالدراسات والإحصاء الاقتصادي. ويهدف المعهد لجمع المعلومات المتعلقة بالمجتمع والاقتصاد الفرنسي وذلك عن طريق إصدار إحصاءات دورية في هذا المجال. ويقع مقر المعهد في العاصمة الفرنسية /باريس/ وهو فرع لـ "يوروستات".

