أقل من100 جنيه..أسعار الفراخ اليوم بعد الانخفاض الجديد

وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
أخبار البلد

رشا عوني

تشهد الأسواق انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 فبراير2026 بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها أسعار الفراخ البيضاء خلال الايام الماضية ، لكن مع تدخلات الحكومة لمحاولة ضبط الاسعار ، بدأت في التراجع الملحوظ سواء في المزارع أو الأسواق . 

سنعرض لكم أسعار الفراخ اليوم وسعر البانيه والبيض بعد الانخفاض الجديد .. 

أسعار الدواجن البيضاء

سجل سعر الكيلو في المزرعة نحو 86 جنيهًا، بينما وصل سعره للمستهلك إلى حوالي 96 جنيهًا.

أسعار الدواجن الساسو

بلغ سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 112 جنيهًا، بينما سجل في المحال التجارية حوالي 122 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

سجل سعر الكيلو في المزرعة 120 جنيهًا، فيما وصل للمستهلك إلى 130 جنيهًا.

أسعار الديك الرومي والبانيه

سجل سعر كيلو الديك الرومي نحو 190 جنيهًا، ويتراوح وزن الديك بين 7 و12 كيلوجرامًا، حيث بلغ سعر الديك وزن 7 كيلو حوالي 1330 جنيهًا، بينما وصل سعر وزن 10 كيلو إلى 1900 جنيه، وسجل سعر كيلو الرومي الخالي من العظم 400 جنيه.

أما سعر البانيه فسجل ما بين 200 جنيه و210 جنيهات للكيلو.

أسعار الكتاكيت والبيض اليوم

- سعر الكتكوت الساسو اليوم 9 جنيهات.

- سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم 8 جنيهات.

- سعر الكتكوت الهجين اليوم 9 جنيهات.

- سعر الكتكوت جيل ثانٍ اليوم 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت روزي بيور اليوم 6 جنيهات.

- سعر الكتكوت الشركات اليوم تراوح من 28 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأبيض بلغ نحو 120 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ نحو 125 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي بلغ نحو 130 جنيهًا.

طرح دواجن مجمدة بـ100 جنيه

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية توجه بتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان"، مضيفا أنه غدا الثلاثاء سيتم طرحها بالأسواق.
 

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة :"بشأن أسعار الدواجن، وبالفعل تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار الدواجن، سواء في معارض «أهلا رمضان» أو منافذ الوزارة، وبدلًا من السعر الحالي الذي وصل إلى 120 جنيهًا للكيلو جرام، نتحدث عن تخفيض سيصل إلى 100 جنيه للكيلو.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن : "بالتالي، الكميات التي سيتم طرحها بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر ستكفي استهلاك شهر رمضان وما بعده، والاتفاق كان على استيراد كميات من الدواجن وأجزائها وطرحها في جميع المنافذ.

