الدواجن رخصت.. مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان 2026

يتابع جميع المواطنبن خلال هذه الفترة أسعار الدواجن التي شهدت ارتفاعات كبيرة قبل رمضان، وهو ما جعل الحكومة تتحرك، وتتحدث عن الموضوع، وتؤكد أن الأسعار ستنخفض، وأنه يمكن استيراد كميات لحل المشكلة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الأعلاف مستقرة طوال الـ10 أشهر الأخيرة، ولا يوجد أي مؤشرات للارتفاع، بل المؤشرات تتجه إلى الانخفاض بعد خفض سعر الدولار.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار الدواجن مرتبطة بسعر الأعلاف، والكتاكيت، منوها بأن الأسعار الدواجن سجلت 97 جنيها، لكنها انخفضت لـ 85 جنيها.

17 جنيها انخفاضا بالأسعار

وأوضح أنه يريد أن يعلن مفاجأة للمواطنين وهي حدوث انخفاضات جديدة في أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، وقد تصل غدا لـ 80 جنيها، أي أنه سيكون هناك 17 جنيها انخفاضا بالأسعار.

ولفت إلى أنه يطالب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بتأجيل قرار الاستيراد، ورمضان متبقي عليه 10 أيام، وأن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه في حالة استيراد دواجن من الخارج، يفضل أن تكون من تركيا، ويجب أن تكون بكميات قليلة، حتى لا تحدث مشكلات بالأسواق، ويخرج بعض المربين من المنظومة.

سعر الدواجن المجمدة

في سياق متصل قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها توجه بتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان"، مضيفا أنه غدا الثلاثاء سيتم طرحها بالأسواق.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية عبر برنامج استديو اكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأثنين، أن وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة ستوفر جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية قبل شهر رمضان المبارك.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات ياميش رمضان حيث يتم طرح كيلو كاجو وسط بسعر 670 جنيهًا، كيلو بندق قلب 13/15 بسعر 600 جنيه، كيلو لوز ني 27/30 بسعر 530 جنيهًا، كيلو جوز هند نصف دسم بسعر 150 جنيهًا، كيلو قراصيا أرجنتيني 40/50 بسعر 290 جنيهًا.

كما يتم طرح كيلو فول سوداني بسعر 110 جنيهات، كيلو عين جمل حصى بسعر 320 جنيهًا، كيلو بندق حصى أمريكي بسعر 300 جنيه، كيلو عين جمل قلب بسعر 530 جنيهًا، كيلو مشمشية تركي مقاس 4 بسعر 500 جنيه، كيلو زبيب بناتي رقم 1 بسعر 150 جنيهًا، كيلو زبيب بناتي رقم 2 بسعر 120 جنيهًا، كيلو زبيب أحمر رقم 1 بسعر 100 جنيه وقمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، وقمر الدين سوري بسعر 70 جنيهًا، وقمر الدين سوري 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، و قمر الدين سوري 400 جرام بسعر 65 جنيهًا، قمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، و عرق سوس 400 جرام بسعر 50 جنيهًا، و كركديه 250 جرام بسعر 70 جنيهًا.

شعبة الدواجن

في نفس السياق أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة: “كنا نأمل أن لا نلجأ إلى الإستيراد، ولكن أؤيد قرار استيراد الدواجن لأننا نستعد للدخول فى شهر رمضان وحدث بعض الاستغلال من بعض التجار برفع سعر الدواجن دون أي مبرر”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الدولة وفرت كل وسائل وحل أى عقبات خاصة بصناعة الدواجن ومدخلات الإنتاج، ويتم إستيراد حوالي 900 ألف طن شهريا من الذرة الصفراء والصويات، وتعتمد على الدولار وأنه فى إنخفاض، ولا يوجد داعي لإرتفاع الدواجن فى مصر.

وتابع: “من الطبيعي ارتفاع الدواجن بنسبة 10 إلى 15% عند الدخول إلى مناسبات مثل شهر رمضان أو غيره، وهذا ليس مغالاة عندما تصل إلى المستهلك إلى 85 جنيها، وقلنا لو حدثت بعض الزيادة الطفيفة فهذا أيضا سعر مناسب، وتوقعاتي خلال منتصف شهر رمضان الدواجن سترجع إلى معدلها الطبيعي”.