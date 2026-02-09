قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
متحدث الوزراء: تخفيض سعر الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية وأهلا رمضان

عادل نصار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية توجه بتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان"، مضيفا أنه غدا الثلاثاء سيتم طرحها بالأسواق.
 

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية عبر برنامج استديو اكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأثنين، أن وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة ستوفر جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية قبل شهر رمضان المبارك.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات ياميش رمضان حيث يتم طرح كيلو كاجو وسط بسعر 670 جنيهًا، كيلو بندق قلب 13/15 بسعر 600 جنيه، كيلو لوز ني 27/30 بسعر 530 جنيهًا، كيلو جوز هند نصف دسم بسعر 150 جنيهًا، كيلو قراصيا أرجنتيني 40/50 بسعر 290 جنيهًا.

كما يتم طرح كيلو فول سوداني بسعر 110 جنيهات، كيلو عين جمل حصى بسعر 320 جنيهًا، كيلو بندق حصى أمريكي بسعر 300 جنيه، كيلو عين جمل قلب بسعر 530 جنيهًا، كيلو مشمشية تركي مقاس 4 بسعر 500 جنيه، كيلو زبيب بناتي رقم 1 بسعر 150 جنيهًا، كيلو زبيب بناتي رقم 2 بسعر 120 جنيهًا، كيلو زبيب أحمر رقم 1 بسعر 100 جنيه وقمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، وقمر الدين سوري بسعر 70 جنيهًا، وقمر الدين سوري 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، و قمر الدين سوري 400 جرام بسعر 65 جنيهًا، قمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، و عرق سوس 400 جرام بسعر 50 جنيهًا، و كركديه 250 جرام بسعر 70 جنيهًا.
 

