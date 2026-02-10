20 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بمعارض أهلأ رمضان

كشف نشأت حمدي، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التموين، تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان، موضحًا أنها تتيح السلع الأساسية بأسعار مخفضة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين قدمت عروض إضافية للمواطنين أن يكون الياميش وقمر الدين والبلح والفول السوداني كنقاط الخبز.



وأكد أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، موضحًا أن قمر الدين بـ 70 جنيهًا واللوز بـ 70 جنيهًا والمشروبات الرمضانية مثل الكركديه بـ 70 جنيهًا، والكميات حسب احتياج المواطنين ولا تفرض عليه أوزان معينة.



وأوضح أن سعر الزيت والسكر هو نفس الأسعار في السلع التموينية العادية، موضحًا أنه تم تخفيض أسعار الفراخ المجمدة 20 جنيهًا في الكيلو.

