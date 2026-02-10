مصرع وإصابة 23 شخصا في حادث تصادم جنوب غربي كوت ديفوار

لقى ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون؛ في حادث سير وقع على الطريق الرابط بين سان بيدرو وساساندرا جنوب غربي كوت ديفوار.

وذكرت وزارة النقل والشؤون البحرية - في بيان نقلته وكالة الإنباء الايفوارية، اليوم الثلاثاء - أن الحادث وقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة سان بيدرو، وشمل حافلة تقل ركابا وشاحنة.. وتشير الحصيلة الأولية إلى مصرع 17 شخصا وسقوط خمسة جرحى تم إجلاؤهم ويتلقون العلاج حاليا في المستشفى الإقليمي العام في سان بيدرو.

وقدمت الوزارة، باسم الحكومة، خالص التعازي إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما وجه الوزير المصالح المختصة، ولا سيما مكتب التحقيق وتحليل الحوادث، بإيفاد فريق إلى موقع الحادث لجمع البيانات والمعلومات التقنية اللازمة لتحديد ملابسات هذه المأساة.

وبحسب إحصاءات مكتب سلامة طرق، تسجل كوت ديفوار سنويا نحو ستة آلاف حادث سير، تسفر عن قرابة 600 حالة وفاة.