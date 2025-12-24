برلماني: تشديد عقوبات المرور خطوة حتمية لضبط الشارع وتقليل الحوادث

أكد النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المرور الذي وافق عليه مجلس الوزراء؛ يمثل خطوة ضرورية لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حالة الفوضى التي تشهدها بعض الطرق.

وأوضح كدواني، في تصريحات خاصة، أن المخالفات المرورية لم تعد تحتمل التهاون؛ في ظل التكدس المروري، والزيادة الكبيرة في أعداد السيارات، ما يستدعي تشديد العقوبات؛ كوسيلة ردع فعالة لضبط السلوكيات الخاطئة على الطرق العامة.

وأشار إلى أن الدولة تحاول مواكبة المتغيرات الحالية من خلال تحديث التشريعات المرورية، لافتا إلى أن تغليظ العقوبات أصبح أمر لا غنى عنه؛ لضمان التزام قائدي المركبات بالقانون، خاصة مع تصاعد بعض الممارسات التي تمثل إخلالا بالنظام العام وسلامة المواطنين.

وأضاف أن المجلس سبق أن ناقش مشروع قانون لتعديل أحكام المرور وتغليظ العقوبات، إلا أن الحكومة سحبته في وقت سابق، مؤكدا أن إعادة طرح هذه التعديلات؛ تعكس إدراكا حقيقيا لأهمية الحسم في ملف المرور، بالتوازي مع الضغط المتزايد على شبكة الطرق.

وشدد كدواني على أن تطبيق التعديلات الجديدة؛ سيسهم في الحد من الحوادث، وتحقيق قدر أكبر من الأمان والانضباط داخل الشارع المصري.