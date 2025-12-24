قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريمونتادا خيالية لـ بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
رئيس الوزراء: 18.8 مليون سائح خلال 2025 وزيادة الصادرات غير البترولية 20%
تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
برلمان

برلماني: لابد من ردع الصفحات المنتهِكة لحرمة العزاءات والجنازات

النائب محمد الأجرود
النائب محمد الأجرود
ماجدة بدوى

أكد النائب محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في إيجاد تشريع قانوني واضح وحاسم لضبط الصفحات والمنصات الإلكترونية التي تتعمد اختراق حرمة العزاءات والجنازات، في انتهاك صارخ للخصوصية والآداب العامة.

وأوضح «الأجرود» أن القانون المصري يجرّم صراحة انتهاك الخصوصية، سواء للأفراد أو للأسر، مشددًا على أن ما تقوم به بعض الصفحات المشبوهة من تصوير وبث مباشر داخل العزاءات والجنازات يُعد سلوكًا غير أخلاقي وجريمة قانونية تستوجب المحاسبة.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى الضرورة الحتمية لإقرار مدونة سلوك أخلاقية تُلزم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي باحترام قدسية العزاءات والجنازات، وعدم استغلالها لتحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية على حساب مشاعر ذوي المتوفين.

وأكد النائب محمد الأجرود رفضه التام لما يحدث من تجاوزات متكررة في عزاءات وجنازات الفنانين والشخصيات العامة، لافتًا إلى أن الدين والقيم المجتمعية يحرمان انتهاك الخصوصية أو المتاجرة بآلام الآخرين، داعيًا إلى تفعيل أدوات الرقابة القانونية وتغليظ العقوبات لضمان الردع والحفاظ على السلم المجتمعي.

مجلس الشيوخ النائب محمد الأجرود المنصات الإلكترونية العزاءات الجنازات

