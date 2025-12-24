برلماني: لابد من ردع الصفحات المنتهِكة لحرمة العزاءات والجنازات

أكد النائب محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في إيجاد تشريع قانوني واضح وحاسم لضبط الصفحات والمنصات الإلكترونية التي تتعمد اختراق حرمة العزاءات والجنازات، في انتهاك صارخ للخصوصية والآداب العامة.

وأوضح «الأجرود» أن القانون المصري يجرّم صراحة انتهاك الخصوصية، سواء للأفراد أو للأسر، مشددًا على أن ما تقوم به بعض الصفحات المشبوهة من تصوير وبث مباشر داخل العزاءات والجنازات يُعد سلوكًا غير أخلاقي وجريمة قانونية تستوجب المحاسبة.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى الضرورة الحتمية لإقرار مدونة سلوك أخلاقية تُلزم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي باحترام قدسية العزاءات والجنازات، وعدم استغلالها لتحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية على حساب مشاعر ذوي المتوفين.

وأكد النائب محمد الأجرود رفضه التام لما يحدث من تجاوزات متكررة في عزاءات وجنازات الفنانين والشخصيات العامة، لافتًا إلى أن الدين والقيم المجتمعية يحرمان انتهاك الخصوصية أو المتاجرة بآلام الآخرين، داعيًا إلى تفعيل أدوات الرقابة القانونية وتغليظ العقوبات لضمان الردع والحفاظ على السلم المجتمعي.