برلماني: مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية

أكد النائب حسام خليل عضو مجلس النواب، أن مؤسسات الدولة المعنية بالإشراف على العملية الانتخابية، لعبت دورًا محوريًا في نجاح انتخابات مجلس النواب، وهو ما يعكس قوة تلك المؤسسات ودورها البارز في تحقيق النزاهة والشفافية وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأنه لا تهاون أو تفريط في أي تجاوزات يمكنها تعكير صفو المشهد الانتخابي.

وأضاف النائب حسام خليل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الأساس وحجز الزاوية في تصحيح مسار العملية الانتخابية واحترام رغبة المواطنين في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين للمشاركة في التصويت والتعبير عن آرائهم داخل لجان الاقتراع إيمانًا منهم بأهمية دورهم وتأثير صوتهم، وأن لا مصلحة تعلو فوق مصلحة الوطن وإرادة الشعب.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن تكاتف جهود مؤسسات الدولة المعنية بالعملية الانتخابية كان بمثابة مظلة حماية للعملية الانتخابية، حيث شهدت الانتخابات البرلمانية التزمًا صارمًا من جميع المؤسسات وفقًا للدور الموكل إليها دستوريًا وقانونيًا، وهو ما نجح في التصدي لأي تجاوزات وضمان عدم تحولها إلى ظواهر تؤثر على سلامة المشهد الانتخابي ونزاهته، كما نجحت تلك المؤسسات في التصدي لجميع أشكال المخالفات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى للانتخابات.

وأوضح النائب حسام خليل، أن مجلس النواب كمؤسسة تشريعية، يحرص نوابه دائمًا على تحقيق مطالب وتطلعات المواطنين، سواء من خلال سن التشريعات والقوانين اللازمة أو التدخل العاجل لحل المشكلات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، فالدور الأساسي لمجلس النواب هو أن يكون صوتًا وضميرًا للشعب على اختلاف فئاته.

وشدد النائب حسام خليل، على أن المشاركة الإيجابية والفعالة من المواطنين في الانتخابات البرلمانية، كان لها بالغ الأثر في نجاح إجراء الاستحقاق الانتخابي، وهو دليل دامغ على مدى وعي المواطنين وإدراكهم بأهمية المشاركة السياسية ودعم مؤسساتهم الوطنية.