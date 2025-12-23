قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد النائب حسام خليل عضو مجلس النواب، أن مؤسسات الدولة المعنية بالإشراف على العملية الانتخابية، لعبت دورًا محوريًا في نجاح انتخابات مجلس النواب، وهو ما يعكس قوة تلك المؤسسات ودورها البارز في تحقيق النزاهة والشفافية وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأنه لا تهاون أو تفريط في أي تجاوزات يمكنها تعكير صفو المشهد الانتخابي.

وأضاف النائب حسام خليل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الأساس وحجز الزاوية في تصحيح مسار العملية الانتخابية واحترام رغبة المواطنين في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين للمشاركة في التصويت والتعبير عن آرائهم داخل لجان الاقتراع إيمانًا منهم بأهمية دورهم وتأثير صوتهم، وأن لا مصلحة تعلو فوق مصلحة الوطن وإرادة الشعب. 

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن تكاتف جهود مؤسسات الدولة المعنية بالعملية الانتخابية كان بمثابة مظلة حماية للعملية الانتخابية، حيث شهدت الانتخابات البرلمانية التزمًا صارمًا من جميع المؤسسات وفقًا للدور الموكل إليها دستوريًا وقانونيًا، وهو ما نجح في التصدي لأي تجاوزات وضمان عدم تحولها إلى ظواهر تؤثر على سلامة المشهد الانتخابي ونزاهته، كما نجحت تلك المؤسسات في التصدي لجميع أشكال المخالفات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى للانتخابات.

وأوضح النائب حسام خليل، أن مجلس النواب كمؤسسة تشريعية، يحرص نوابه دائمًا على تحقيق مطالب وتطلعات المواطنين، سواء من خلال سن التشريعات والقوانين اللازمة أو التدخل العاجل لحل المشكلات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، فالدور الأساسي لمجلس النواب هو أن يكون صوتًا وضميرًا للشعب على اختلاف فئاته.

وشدد النائب حسام خليل، على أن المشاركة الإيجابية والفعالة من المواطنين في الانتخابات البرلمانية، كان لها بالغ الأثر في نجاح إجراء الاستحقاق الانتخابي، وهو دليل دامغ على مدى وعي المواطنين وإدراكهم بأهمية المشاركة السياسية ودعم مؤسساتهم الوطنية.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب النزاهة والشفافية الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

واقعة فتاة الشرقية أثناء تعرضها لضرب من أعمامها

بعد واقعة فتاة الشرقية .. الإفتاء توضح حكم منع الورثة من حقوقهم الشرعية

ترشيحاتنا

خالد العوضي

الأهلي يجدد الثقة في خالد العوضي مديرا للنشاط الرياضي بالنادي

منتخب التايكوندو

مصر تتربع على عرش تايكوندو أفريقيا بذهبية رغد شريف

محمد رمضان : انتظروا صفقات قوية في فريق الكرة الاتحاد السكندري

محمد رمضان: انتظروا صفقات قوية في الاتحاد السكندري

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد