قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مؤسسات الدولة نجحت في إدارة الانتخابات البرلمانية بشفافية ونزاهة

النائب ميشيل الجمل
النائب ميشيل الجمل
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الانتخابات البرلمانية عكست بوضوح الدور المحوري الذي قامت به مؤسسات الدولة المختلفة في إخراج الاستحقاق الدستوري بصورة مشرفة، اتسمت بالشفافية والنزاهة واحترام إرادة الناخبين.

وضع الأمور في نصابها الصحيح


أوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوقيت المناسب كان عاملًا حاسمًا في تصحيح المسار، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال توجيه رسائل واضحة وحاسمة بشأن حياد الدولة، وضمان تكافؤ الفرص، وتفنيد الأدوار المغلوطة التي سعت لإثارة الشكوك أو التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا النهج عزز من مصداقية العملية الانتخابية، ورسخ حالة من الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من جهة، وبين الناخبين والنواب المنتخبين من جهة أخرى، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء المجالس النيابية وقدرتها على التعبير الحقيقي عن تطلعات الشارع المصري.

وأضاف الجمل، أن مجلس النواب يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للدولة المصرية، لما يقوم به من دور تشريعي ورقابي محوري يسهم في استكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية كبرى في سن القوانين التي تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وتدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مراقبة أداء السلطة التنفيذية بما يحقق التوازن بين السلطات ويحافظ على مصالح المواطنين.

وأكد الجمل، أن قوة مجلس النواب تنبع من قدرته على التعبير الحقيقي عن نبض الشارع المصري، والتفاعل مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم، وهو ما يفرض على النواب المنتخبين الاضطلاع بدورهم بمسؤولية وطنية، والعمل تحت قبة البرلمان بروح التعاون والشراكة من أجل تحقيق الصالح العام ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وشدد النائب ميشيل الجمل، على أن بناء الثقة مع المواطن هو الركيزة الأساسية لأي تجربة ديمقراطية ناجحة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه الثقة إلى عمل تشريعي ورقابي جاد، يضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة الأولويات، ويعزز من مسار الدولة المصرية نحو الاستقرار والتنمية الشاملة.

مجلس الشيوخ النائب ميشيل الجمل الانتخابات البرلمانية حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

الفنان طارق الشيخ

طارق الشيخ: 90% من جمهور حسن الأسمر كانوا من العائلات والبيوت المصرية

القس أمير ثروت

راعي الكنيسة الإنجيلية: لا يملك اليهود أو غيرهم العبث بالنص المقدس

القس أمير ثروت

راعي الكنيسة الإنجيلية: المسيحية الصهيونية مصطلح غير دقيق.. المسيح قدم المحبة للبشرية

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد