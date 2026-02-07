قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد
نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير
اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي
مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان
زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026
زخم استثماري قوي.. الفضة تحطم أرقامًا قياسية وتصبح ثاني أكبر أصل في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

بدأ اليوم السبت، أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي، بعد أن حصل على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام ضمن برنامجه للتعافي من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.
 

تقرير طبي يكشف حجم الإصابة

أوضح أحمد جاب الله، عضو الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها زيزو أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية. وأضاف جاب الله أن اللاعب سيستفيد من فترة الراحة السلبية لمدة ثلاثة أيام، تحت إشراف طبي، قبل بدء برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي، بالتنسيق مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة.

غياب زيزو المتوقع

لم يكشف الأهلي عن المدة الدقيقة لغياب زيزو، إلا أن التقديرات تشير إلى غيابه لفترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع، حسب تطور حالته خلال مراحل التأهيل والعلاج الطبيعي.
 

لحظة الإصابة خلال مباراة البنك الأهلي

تعود إصابة زيزو إلى المباراة التي جمعت الأهلي مع البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1. شهدت الدقيقة 29، مع كرة مشتركة في وسط الملعب، سقوط زيزو على الأرض بسبب آلام قوية في العضلة الخلفية.

تدخل الجهاز الطبي واستبدال اللاعب

تدخل الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله لعلاج اللاعب على أرض الملعب، إلا أن زيزو طلب التبديل بعد شعوره بالألم، ليوافق عليه المدرب ييس توروب ويحل حسين الشحات مكانه
 

متابعة دقيقة للحالة

الجهاز الطبي سيواصل متابعة حالة زيزو عن كثب خلال الفترة المقبلة لضمان تعافيه بشكل كامل قبل العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، مع التركيز على علاج العضلة الخلفية والتأهيل البدني المناسب


 

زيزو الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

كارولين عزمي تلفت الأنظار في إطلالة جريئة | صور

فتحي عبد الوهاب

مسلسلات رمضان 2026 .. عودة فتحي عبد الوهاب في برومو المداح أسطورة النهاية

عرض فيلم «البحث عن داود عبدالسيد» في حفل تأبينه بالأوبرا

عرض فيلم البحث عن داود عبدالسيد في حفل تأبينه بالأوبرا

بالصور

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد