زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي

بدأ اليوم السبت، أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي، بعد أن حصل على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام ضمن برنامجه للتعافي من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.



تقرير طبي يكشف حجم الإصابة

أوضح أحمد جاب الله، عضو الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها زيزو أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية. وأضاف جاب الله أن اللاعب سيستفيد من فترة الراحة السلبية لمدة ثلاثة أيام، تحت إشراف طبي، قبل بدء برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي، بالتنسيق مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة.

غياب زيزو المتوقع

لم يكشف الأهلي عن المدة الدقيقة لغياب زيزو، إلا أن التقديرات تشير إلى غيابه لفترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع، حسب تطور حالته خلال مراحل التأهيل والعلاج الطبيعي.



لحظة الإصابة خلال مباراة البنك الأهلي

تعود إصابة زيزو إلى المباراة التي جمعت الأهلي مع البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1. شهدت الدقيقة 29، مع كرة مشتركة في وسط الملعب، سقوط زيزو على الأرض بسبب آلام قوية في العضلة الخلفية.

تدخل الجهاز الطبي واستبدال اللاعب

تدخل الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله لعلاج اللاعب على أرض الملعب، إلا أن زيزو طلب التبديل بعد شعوره بالألم، ليوافق عليه المدرب ييس توروب ويحل حسين الشحات مكانه



متابعة دقيقة للحالة

الجهاز الطبي سيواصل متابعة حالة زيزو عن كثب خلال الفترة المقبلة لضمان تعافيه بشكل كامل قبل العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، مع التركيز على علاج العضلة الخلفية والتأهيل البدني المناسب



