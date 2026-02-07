دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد

لفتت الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون الأبيض اتسم بالبساطة والفخامة في الوقت نفسه، عكس ذوقها الهادئ والمميز في اختيار الأزياء.



وجاء الفستان بتصميم أنثوي ناعم، مع تفاصيل بارزة عند الأكتاف، إلى جانب قصة محددة أبرزت رشاقتها وقوامها، دون مبالغة في التفاصيل.

واعتمدت دنيا سمير غانم على مكياج هادئ متناسق مع لون الفستان، مع إبراز ملامحها الطبيعية، كما اختارت تسريحة شعر بسيطة زادت من أناقتها، فيما أكملت الإطلالة بإكسسوارات ناعمة.

وتحرص دنيا سمير غانم في ظهورها على اختيار إطلالات تجمع بين البساطة والرقي، وهو ما نال إعجاب جمهورها ومتابعي الموضة، الذين أشادوا بذوقها المميز وأناقتها اللافتة



صور دنيا سمير غانم