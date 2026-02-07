نفسي أشوف الإخوان.. تعليق عمرو أديب على زيارة أردوغان ولقاء الرئيس السيسي

علق الإعلامي عمرو أديب، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدرس للطرفين.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"من اربع خمس سنين لو كنت هقول أردوغان هيجي مصر كنت هتقولي ايه الكلام اللي بتقوله ده وأردوغان مشكلة وكنا بالنسبة له أعداء.. السيسي لم يقل كلمة سيئة في حق هذا الرجل لمدة سنوات.. وأردوغان كان بيرص رص على مصر ورئيسها غير طبيعي".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنه :"نفسي أشوف الإخوان اللي في تركيا او لندن وهما بيشوفوا الزيارة دي بيقولوا ايه.. نتنياهو والإعلام الإسرائيلي مرعوبين من الخطوة دي وأقول أنه اللي حصل يدرس".