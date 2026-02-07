عاصفة ثلجية قوية تضرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان



أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن جزيرة هوكايدو شمال البلاد تعرضت لعاصفة ثلجية قوية.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة ؛ أعلنت وكالة الإطفاء والإنقاذ اليابانية ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف شمال اليابان وساحل بحر اليابان في 20 يناير إلى 42 قتيلا.

و تسببت الثلوج المتواصلة منذ أواخر يناير في دفن المجتمعات الشمالية مثل أوموري تحت طبقات من الثلج يبلغ ارتفاعها حوالي مترين (ستة أقدام)، ما جعل السكان يكافحون من أجل مغادرة منازلهم وأجبر المدارس والشركات على الإغلاق.

وقال نائب رئيس الوزراء ماساناو أوزاكي، في مؤتمر صحفي: "نطلب من السكان المتضررين توخي الحذر والانتباه إلى تساقط الثلوج والانهيارات الجليدية".

وتسبب تساقط الثلوج الشديد في مقتل 35 شخصًا وإصابة 393 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ 20 يناير، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

كما تتضمن العديد من الحالات أكواماً من الثلج تتساقط على السكان من منازلهم أو أشخاصاً يسقطون من أسطح منازلهم أثناء محاولتهم إزالة الثلج.