أمريكا بلا كهرباء بـــ23 درجة تحت الصفر.. عاصفة ثلجية خطيرة تقتل23 شخصاً

هددت درجات الحرارة شديدة البرودة ملايين الأمريكيين يوم الاثنين في أعقاب عاصفة شتوية قاسية أسفرت عن مقتل 23 شخصًا على الأقل، حيث تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وشلّ حركة النقل.

قد تؤدي كتلة هوائية قطبية باردة ومهددة للحياة إلى تأخير عملية التعافي، حيث حاولت البلديات من نيو مكسيكو إلى مين إزالة الثلوج بعد العاصفة التي أتت بمزيجٍ عنيف من الثلوج الكثيفة والرياح، إلى جانب الأمطار المتجمدة والبرد.

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن معظم النصف الشمالي من أمريكا سيشهد درجات حرارة "تظل أقل من درجة التجمد باستمرار حتى الأول من فبراير"، وأن "درجات الحرارة المنخفضة القياسية في جميع أنحاء الجنوب تشكل خطراً خاصاً في أعقاب العاصفة الشتوية التي ضربت أمريكا قبل أيام، حيث لا يزال الكثيرون بدون كهرباء"، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية .

بينما بدأت السماء تصفو في أجزاء من البلاد، إلا أن تساقط الثلوج المستمر في الشمال الشرقي يعني أن أجزاء من ولاية كونيتيكت شهدت أكثر من 22 بوصة (56 سم) من الثلج، مع تسجيل أكثر من 16 بوصة (40.6 سم) في بوسطن، ماساتشوستس.

كيف مات الـ23 شخصًا؟

وقد ارتبطت العاصفة بما لا يقل عن 23 حالة وفاة، وفقًا لمجموعة من تقارير حكومة الولاية ووسائل الإعلام المحلية، وشملت الأسباب انخفاض درجة حرارة الجسم بالإضافة إلى الحوادث المتعلقة بحركة المرور والتزلج على الجليد في وقت غير ملائم حيث عُثر على رجل في الثلج فاقداً للوعي وفي يده مجرفة.

في مدينة نيويورك، عُثر على جثث ثمانية أشخاص آخرين وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة، ويجري تحقيق لتحديد الأسباب.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت جميع هذه الوفيات مرتبطة بالعاصفة.

بدأت الكهرباء بالعودة تدريجياً في جميع أنحاء الجنوب، ولكن حتى مساء الاثنين، ظل أكثر من 550 ألف مشترك بدونها.

تأثرت ولايات تينيسي وتكساس وميسيسيبي ولويزيانا - وهي ولايات جنوبية غير معتادة على طقس الشتاء القاسي - بشكل خاص.

أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) أن حوالي 190 مليون شخص في الولايات المتحدة كانوا تحت شكل من أشكال الإنذار من البرد الشديد.

استيقظ سكان منطقة البحيرات العظمى على درجات حرارة شديدة البرودة .

23 درجة تحت الصفر

وفي أجزاء من مينيسوتا وويسكونسن، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن درجات الحرارة انخفضت فجر الاثنين إلى -23 درجة فهرنهايت (-30.6 درجة مئوية)، مع تفاقم حدة البرد بفعل الرياح.

شهدت ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية تساقط ثلوج بلغ سمكها 30.5 سم على الأقل، وفي كثير من الحالات أكثر من ذلك بكثير.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن بحيرة بونيتو ​​في نيو مكسيكو سجلت أعلى معدل تراكم للثلوج في الولايات المتحدة، حيث بلغ سمكها 78.7 سم.

أُعلنت حالة الطوارئ في 20 ولاية على الأقل، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، من أجل نشر أفراد وموارد الطوارئ