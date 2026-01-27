أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة كوبيانسك-أوزلوفايا بمقاطعة خاركوف وكذلك تحرير بلدة نوفوياكوفليفكا بمنطقة زابوروجيه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 170 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 210 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول خط المواجهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 120 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 40 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" اتخذت مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 415 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها : وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 390 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.