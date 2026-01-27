روسيا تكشف: انسحاب أوكرانيا من دونباس هو الطريق إلى السلام

نقلت وكالة رويترز عن المبعوث الروسي كيريل ديمترييف القول إن : انسحاب أوكرانيا من دونباس هو الطريق إلى السلام.

وكشف مسؤول أمريكي في وقت سابق لوكالة "رويترز" أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستنطلق غداً الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لاحتواء النزاع بين البلدين.

و تأتي هذه الخطوة وسط مساعٍ دولية لإعادة فتح قنوات التواصل وخفض التوترات الميدانية.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية أن روسيا وأوكرانيا أجرتا "تفاعلاً مباشراً" خلال محادثات عُقدت في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى بحث سبل التهدئة وتعزيز التواصل بين الطرفين.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود الوساطة الدولية لتخفيف التصعيد في المنطقة وتعزيز فرص الحلول الدبلوماسية.

واختُتمت الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبو ظبي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع.