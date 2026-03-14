الرئيس السيسي: مصر تظل شامخة أبية مهما تعاظمت التحديات وتفاقمت الصراعات فى محيطنا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحاضرين في حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا:" أنتم نواة الأسرة المصرية الكبيرة، التى تولى الدولة المصرية كامل الرعاية لها مجددا العهد؛ أمام الله وأمامكم، على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفان، لحماية هذا الوطن وصون استقراره، وصناعة مستقبل أكثر إشراقا لأبنائه".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية،:" أطمئنكم؛ بكل ثقة ويقين فى الله تعالى، أنه مهما تعاظمت التحديات، وتفاقمت الصراعات والأزمات فى محيطنا الإقليمى فإن مصر؛ بعون الله "سبحانه وتعالى"، وبفضل تماسككم ووعيكم وتفهمكم، ستظل شامخة أبية، عصية على كل من تسول له نفسه، المساس بها أو النيل من مصالحها ومكانتها".

وتابع الرئيس السيسي:" حفظ الله مصر وشعبها.. ووفقنا جميعا لما فيه خير الوطن واستقراره".