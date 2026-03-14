مسلسل فن الحرب الحلقة 25.. يوسف الشريف يكتشف سرا خطيرا عن ريم مصطفى

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 25 تطورات مثيرة في الأحداث، حيث يواصل زياد “يوسف الشريف” تنفيذ خطته المحكمة للإيقاع بياسمين النشرتي “ريم مصطفى” وكشف جانب خفي من ماضيها.

ويتمكن من الوصول إلى سر خطير يتعلق بتورطها في مقتل زوجها الأول، وهو الاكتشاف الذي يمنحه دليلًا قويًا قد يقلب موازين الصراع لصالحه.

وتتصاعد الأحداث عندما ينجح زياد، بمساعدة مي “شيري عادل”، في الوصول إلى الحقيقة عبر حسن شقيق ياسمين، الذي يمتلك خيوطًا مهمة حول ما حدث في الماضي.

ويبدأ زياد في محاولة إقناعه بالتقدم بشهادته أمام النيابة العامة، في خطوة قد تفتح الباب لمحاسبة ياسمين قانونيًا وكشف جرائمها.

ويواصل الفريق تنفيذ خطته للسيطرة على أموال ياسمين، من خلال التحرك داخل شركتها واستغلال مشروعها الجديد "جاسمين بيه"، في محاولة لتضييق الخناق عليها ماليًا وتقليص نفوذها.

وفي تطور صادم يؤكد استمرار سلسلة جرائمها، تقرر ياسمين النشرتي التخلص من علي بعدما اكتشفت خيانته لها، وإبلاغه زياد بمعلومات مهمة تتعلق بسليمان النشار. لتضيف هذه الجريمة فصلًا جديدًا إلى سجلها المليء بالأسرار، وتكشف إلى أي مدى يمكن أن تذهب من أجل حماية نفسها والحفاظ على سلطتها.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها: “رقم مجهول، والصياد، ولعبة إبليس، وكفر دلهاب، والنهاية".