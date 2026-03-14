جومانا مراد توشك على الانتهاء من تصوير مسلسل اللون الأزرق

أوشكت النجمة جومانا مراد على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل «اللون الأزرق»، حيث يواصل فريق العمل تصوير المشاهد الأخيرة تمهيدًا لوضع اللمسات النهائية على العمل خلال الأيام المقبلة، بعد فترة تصوير مكثفة استمرت لعدة أشهر.



كما تصدر مسلسل اللون الأزرق على تريند قؤائم موقع X لأكثر من مرة، وسط إشادات عدد كبير من الجمهور بالعمل خاصة أنه يناقش قضية مهمة وهي التوحد وكيفية التعامل مع الأطفال، فضلاً عن رسالة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي لأبطال وصناع العمل.



وشهد المسلسل تفاعلًا واسعًا من الجمهور مع عدد من المشاهد المؤثرة، خاصة تلك التي جمعت بين شخصية آمنة التي تقدمها جومانا مراد والطفل حمزة، حيث عكست هذه المشاهد طبيعة العلاقة الإنسانية بين الأم وابنها وما تحمله من مشاعر القلق والاحتواء، فضلاً عن مشاهدها مع أدهم-أحمد رزق والتي شهدت تفاعلاً واسعاً في مشهد يعكس حالة التناغم بينهما.



مسلسل اللون الأزرق يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الأولى 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 7:45 صباحاً، ويعرض على CBC دراما 8:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً والإعادة الثانية 12:45 ظهر اليوم التالي، ويعرض في تمام الساعة 8:30 مساء على منصة Watch it الرقمية.



ويُعرض مسلسل «اللون الأزرق» ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويناقش قضية طيف التوحد من زاوية إنسانية واجتماعية وتدور أحداثه حول أم تُدعى «آمنة» تعود إلى مصر مع زوجها وابنها «حمزة» بعد انتهاء عمل الزوج في الخارج، لتبدأ الأسرة رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج الطفل، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف من مستقبل قد لا يكون مهيأ بالكامل لاحتواء طفلها.

مسلسل اللون الأزرق من بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدى وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزى هلال، نور محمود والطفل على، إلى جانب عدد من الفنانين، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.