قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جومانا مراد تواجه احتمال حمل جديد ومخاوف صحية بمسلسل اللون الأزرق

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
سعيد فراج

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «اللون الأزرق» تطورًا جديدًا في الأحداث، حيث طلب الفنان أحمد رزق، الذي يجسد شخصية المهندس «أدهم»، عقد اجتماع مع المشرفين والعمال في موقع العمل الجديد، وذلك بعد توليه مسؤولية المشروع كمهندس له.

وتوجهت آمنة إلى طبيبة النساء والتوليد في محاولة لمعرفة فرص حملها مرة أخرى، وطلبت منها الطبيبة إجراء عدد من التحاليل الطبية للاطمئنان على حالتها.

وخلال الحلقة الثامنة من مسلسل «اللون الأزرق» أوضحت الطبيبة أن فرص حدوث الحمل ما زالت قائمة لكنها بنسبة بسيطة، مشددة على ضرورة أن تهتم «آمنة» بصحتها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. كما لفتت إلى وجود احتمال أن يُصاب الطفل باضطراب التوحد، وهو ما دفعها لسؤال «آمنة» عما إذا كان هناك تاريخ وراثي للمرض في العائلة.

وطلبت الطبيبة إجراء تحليل جيني لكل من «آمنة» وزوجها للتأكد من عدم وجود عوامل وراثية قد تؤثر على الجنين، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية التفكير جيدًا في مسألة إنجاب طفل آخر والاستعداد لتحمل مسؤولياته الصحية والرعائية.

ونشب خلاف حاد في الحلقة الثامنة من مسلسل «اللون الأزرق» بين مدير المشروع والمهندس «أدهم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وذلك عقب مطالبته جميع العاملين بعدم تنفيذ أي أوامر إلا من خلاله فقط.

وأثار هذا القرار حالة من التوتر داخل موقع العمل، ما دفع مدير المشروع للدخول في مشادة معه اعتراضًا على أسلوب إدارة العمل. من جانبه، أكد «أدهم» تمسكه بقراره، موضحًا أنه المسؤول الأول عن المشروع، ومطالبًا الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة عنه.

على الجانب الثاني رفض أدهم الإنجاب من آمنة مرة ثانية وأكد لها أنه كان يفكر في ذلك منذ 5 سنوات ولكن في الوقت الحالي راضٍ بقضاء الله في مرض ابنه حمزة.

ويُعرض مسلسل «اللون الأزرق» ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويناقش قضية طيف التوحد من زاوية إنسانية واجتماعية وتدور أحداثه حول أم تُدعى «آمنة» تعود إلى مصر مع زوجها وابنها «حمزة» بعد انتهاء عمل الزوج في الخارج، لتبدأ الأسرة رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج الطفل، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف من مستقبل قد لا يكون مهيأ بالكامل لاحتواء طفلها.

مسلسل اللون الأزرق من بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدى وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزى هلال، نور محمود والطفل على، إلى جانب عدد من الفنانين، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

مسلسل اللون الأزرق جومانا مراد الفنانة جومانا مراد أحمد رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

ترشيحاتنا

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي: قرار الحجاب اختيار شخصي.. وثباتي عليه يأتي من الله

إيران

خبير: خامنئي يهاجم أمريكا وإسرائيل ويؤكد استمرار ضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة

منير نخلة

منير نخلة يكشف أصعب 3 سنوات في مسيرة "حالا" وتحديات دمج الشركات بعد كورونا

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد