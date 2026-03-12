جومانا مراد تواجه احتمال حمل جديد ومخاوف صحية بمسلسل اللون الأزرق

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «اللون الأزرق» تطورًا جديدًا في الأحداث، حيث طلب الفنان أحمد رزق، الذي يجسد شخصية المهندس «أدهم»، عقد اجتماع مع المشرفين والعمال في موقع العمل الجديد، وذلك بعد توليه مسؤولية المشروع كمهندس له.

وتوجهت آمنة إلى طبيبة النساء والتوليد في محاولة لمعرفة فرص حملها مرة أخرى، وطلبت منها الطبيبة إجراء عدد من التحاليل الطبية للاطمئنان على حالتها.

وخلال الحلقة الثامنة من مسلسل «اللون الأزرق» أوضحت الطبيبة أن فرص حدوث الحمل ما زالت قائمة لكنها بنسبة بسيطة، مشددة على ضرورة أن تهتم «آمنة» بصحتها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. كما لفتت إلى وجود احتمال أن يُصاب الطفل باضطراب التوحد، وهو ما دفعها لسؤال «آمنة» عما إذا كان هناك تاريخ وراثي للمرض في العائلة.

وطلبت الطبيبة إجراء تحليل جيني لكل من «آمنة» وزوجها للتأكد من عدم وجود عوامل وراثية قد تؤثر على الجنين، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية التفكير جيدًا في مسألة إنجاب طفل آخر والاستعداد لتحمل مسؤولياته الصحية والرعائية.

ونشب خلاف حاد في الحلقة الثامنة من مسلسل «اللون الأزرق» بين مدير المشروع والمهندس «أدهم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وذلك عقب مطالبته جميع العاملين بعدم تنفيذ أي أوامر إلا من خلاله فقط.

وأثار هذا القرار حالة من التوتر داخل موقع العمل، ما دفع مدير المشروع للدخول في مشادة معه اعتراضًا على أسلوب إدارة العمل. من جانبه، أكد «أدهم» تمسكه بقراره، موضحًا أنه المسؤول الأول عن المشروع، ومطالبًا الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة عنه.

على الجانب الثاني رفض أدهم الإنجاب من آمنة مرة ثانية وأكد لها أنه كان يفكر في ذلك منذ 5 سنوات ولكن في الوقت الحالي راضٍ بقضاء الله في مرض ابنه حمزة.

ويُعرض مسلسل «اللون الأزرق» ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويناقش قضية طيف التوحد من زاوية إنسانية واجتماعية وتدور أحداثه حول أم تُدعى «آمنة» تعود إلى مصر مع زوجها وابنها «حمزة» بعد انتهاء عمل الزوج في الخارج، لتبدأ الأسرة رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج الطفل، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف من مستقبل قد لا يكون مهيأ بالكامل لاحتواء طفلها.

مسلسل اللون الأزرق من بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدى وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزى هلال، نور محمود والطفل على، إلى جانب عدد من الفنانين، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.