سارة بركة تعيد أحمد العوضي للحياة وتقع في حبه.. مسلسل علي كلاي الحلقة 25

وقع علي كلاي -أحمد العوضي- في العديد من الأزمات المتتالية، خاصةً بعد وفاة زوجته حياة -يارا السكري- وطفلهما، استمرت الأحداث في التصاعد، حتى أصبح علي كلاي هذيلًا ومشردًا، ولكن عندما ظهرت حياة -سارة بركة- في حياته، انقلبت الأحداث رأسًا على عقب.

مسلسل علي كلاي الحلقة ٢٥

حرصت حياة على البحث وجمع المعلومات الكافية عن علي كلاي، بعدما أصابها الفضول حول الرجل الذي دافع عنها، ولكنها لم تصدق الروايات التي حاولت تشويه سمعته، ومع الاستمرار في عمليات البحث، التقت به وعرض عليه المساعدة لاستعادة حياته من جديد.

وبالفعل استجاب علي كلاي لمحاولات حياة، وعكفت على تجهيزه وتحضيره للبطولة كسابق عهده، وهاتفت الكابتن سعيد -الشحات مبروك- كي يتولى تدريبه من أجل أقرب بطولة في الملاكمة، وبعد فترة من التدريب والتأهيل، استطاع علي كلاي استعادة روحه الرياضية ولياقته البدنية، وفاز بالمسابقة.

كما فاجأت حياة علي كلاي باعترافها له بحبها وإعجابها لشخصيته منذ الوهلة الأولى، وأخبرته بعدم انتظارها لرده على الإطلاق حيث تعلم مكانة روح في حياته، وقرر مساندته بلا مقابل، وعندما عرض عليها بناء دار رعاية مسنين على الأرض التي يملكها، وافقت على تمويلها.

أبطال مسلسل علي كلاي

تشارك سارة بركة في مسلسل علي كلاي تحت قيادة المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام، وتتعاون مع العديد من الفنانين، منهم: أحمد العوضي، يارا السكري، الشحات مبروك، درة، رحمة محسن، محمد ثروت، طارق الدسوقي، انتصار، عمر رزيق، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود.