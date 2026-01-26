زيلينسكي: اجتماع ثلاثي يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا قد يُعقد في أول فبراير المقبل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماعا جديدا يضم فرقا من أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا قد يُعقد في الأول من فبراير المقبل.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب ألقاه مساء اليوم /الاثنين / حسبما ذكرت وكالة أنباء(أوكرينفورم) الأوكرانية : "تلقيت اليوم أيضا تقريرا كاملا من وفدنا، لقد عاد الفريق بعد الاجتماعات الثلاثية، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، عاد مجددا تنسيق يضم الأمريكيين والروس".

وأشار إلى أن الفرق التفاوضية تمكنت من مناقشة مجموعة من القضايا، في مقدمتها القضايا العسكرية، ولا سيما تلك المتعلقة بالخطوات نحو إنهاء الحرب وآليات الرقابة والمتابعة الفعلية.