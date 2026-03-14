انفوجراف..تعزيز قدرات مصانع الإنتاج الحربي العسكرية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول تعزيز قدرات مصانع الإنتاج الحربي العسكرية.

وشدّد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال متابعته آخر المستجدات في عمليات تصنيع المنتجات العسكرية بشركات الوزارة، على ضرورة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية والمواصفات القياسية، بما يعزز الدور الرائد للوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة.

وأوضح الانفوجراف أن مصانع الإنتاج الحربي تعزز قدراتها العسكرية من خلال تطوير الصناعات العسكرية القائمة باستخدام منتجات دفاعية جديدة لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

وتابع الانفوحراف أنه من بين مشروعات الانتاج العسكري منظومة الهاوترر k9 a1 egy داخل مصانع الإنتاج الحربي وإنتاج مختلف الاعيرة.