وكالة الأنباء اللبنانية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تبذل قصارى جهدها لأخماد نيران الحرب
ريال مدريد يهزم إلتشي برباعية ويواصل الضغط على برشلونة
ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الإسلام وحقوق الآخر
النائب العام بالإمارات يأمر بالقبض على 25 متهما لنشر محتوى مضلل مرتبط بالأحداث الجارية
أحمد موسى: تسليم جوائز لـ 10 فائزين في مسابقة برنامج نورانيات قرآنية ..غدا
وزير المالية: حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا وتحول رقمي شامل لتعزيز الثقة في المنظومة
قرقاش: بعد 1909 هجمات إيرانية ضدنا عراقجي يلقي باللوم علينا
النصر يكتسح الخليج بخماسية نظيفة في الدوري السعودي ويحافظ على الصدارة
العراق: نرفض أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصليات
الصحة العالمية : مقتل 12 من موظفينا في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
وكيل أفريقية النواب: خطاب السيسي في إفطار الأسرة المصرية رسالة قوة وحماية لقوت المصريين
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 125 صاروخا و203 طائرات مسيرة
أخبار العالم

تقارير: وقوع انفجارات في طهران

فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجارات في العاصمة طهران، وذلك يأتي في إطار التصعيد المستمر للعملية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل ضد إيران.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده نجحت في هزيمة إيران و"تدمير قدراتها بشكل كامل"، وذلك في تصريحات جاءت في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وأكد ترامب أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وحلفائها.


وفي المقابل، أعلنت إيران بدء موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل، في خطوة تشير إلى استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا جديدا على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها، زعم فيه أن "الولايات المتحدة دمرت إيران تدميرًا كاملًا، عسكريًا واقتصاديًا وبكل الطرق الأخرى.

وتابع ترامب ، لكن على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تعتني به، وسنقدم لها مساعدة كبيرة!".

وأضاف الرئيس الأمريكي : "كان ينبغي أن يكون الأمر جهدًا جماعيًا منذ البداية، وسيكون كذلك الآن، سيوحد هذا الجهد العالم من أجل الوئام والأمن والسلام الدائم".

وكشفت مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت جهودًا قادتها دول في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة مع إيران منذ نحو أسبوعين، والتي اندلعت عقب هجوم جوي واسع نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.

