ترامب: هزمنا إيران ودمرناها بشكل كامل.. وطهران تبدأ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده نجحت في هزيمة إيران و"تدمير قدراتها بشكل كامل"، وذلك في تصريحات جاءت في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.



وأكد ترامب أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وحلفائها.



وفي المقابل، أعلنت إيران بدء موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل، في خطوة تشير إلى استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا جديدا على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها، زعم فيه أن "الولايات المتحدة دمرت إيران تدميرًا كاملًا، عسكريًا واقتصاديًا وبكل الطرق الأخرى.

وتابع ترامب ، لكن على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تعتني به، وسنقدم لها مساعدة كبيرة!".

وأضاف الرئيس الأمريكي : "كان ينبغي أن يكون الأمر جهدًا جماعيًا منذ البداية، وسيكون كذلك الآن، سيوحد هذا الجهد العالم من أجل الوئام والأمن والسلام الدائم".

وكشفت مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت جهودًا قادتها دول في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة مع إيران منذ نحو أسبوعين، والتي اندلعت عقب هجوم جوي واسع نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.