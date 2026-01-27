روسيا تعلن إغلاق مطار شيريميتيفو بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت السلطات الروسية إغلاق مطار شيريميتيفو شمال العاصمة موسكو مؤقتا أمام الرحلات القادمة بسبب سوء الأحوال الجوية من الساعة 9-12 صباحا بتوقيت موسكو.



فيما صرحت السلطات أيضا أن مطار فنوكوفو جنوب العاصمة موسكو يعمل بشكل طبيعي رغم تساقط الثلوج ولا يوجد ازدحام أو طوابير انتظار.

وفي وقت لاحق ؛ أفاد مكتب المدعي العام الروسي بانحراف طائرة متجهة من ماجادان إلى موسكو أثناء محاولته الإقلاع بسبب عطل فني وعلى متنها 335 راكبا.

وقال مكتب المدعي العام في بيان له: إغلاق مطار ماجادان بسبب حادث الطائرة.



وشدد مكتب المدعي العام على أنه لايوجد أي إصابات بين ركاب الطائرة التي انحرفت عن مسارها أثناء محاولة الإقلاع