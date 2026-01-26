روسيا: لم نتلق ردا من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار لـ"مجلس السلام"

قال المتحدث بإسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إنه لم يصدر أي رد فعل أمريكي على مبادرة موسكو بشأن الأصول الروسية المجمدة.

مليار دولار لمجلس السلام

أوضح بيسكوف أن الكرملين لم يسمع أي رد فعل علني من الولايات المتحدة على مبادرة روسيا لتحويل مليار دولار من الأصول المجمدة إلى مجلس السلام، لكنه لاحظ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفها بأنها فكرة مثيرة للاهتمام.

وأكد المتحدث بإسم الكرملين، أن اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من الأصول المجمدة إلى "مجلس السلام" يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، مع واشنطن.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح إرسال مليار دولار إلى مجلس السلام الذي شكل من أجل غزة، من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة، من جانب إدارة بايدن، لافتا إلى أن مبادرة ترامب لإنشاء مجلس السلام تهدف في المقام الأول لحل الوضع في قطاع غزة.

والخميس الماضي، وقع ترامب ميثاق مجلس السلام، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس بسويسرا بحضور عدد من قادة العالم، وأعلن البيت الأبيض أن المجلس أصبح الآن منظمة دولية نشطة، وأن الميثاق دخل حيز التطبيق.