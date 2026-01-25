روسيا تصر على إطلاق سراح الرئيس مادورو وزوجته

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا تُصرّ على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتُقل ونُقل مكبلا مع زوجته إلى الولايات المتحدة.





و أضاف ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية: "الخطوة الأولى، التي بدونها يبقى كل شيء آخر مجرد افتراضات، هي إطلاق سراح مادورو وزوجته. ولكن بما أن هذا "اعتقال رئيس دولة ذات سيادة" قد حدث بالفعل، فمن الضروري الإصرار على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي"، و ذلك خلال رده على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستمنح مادورو حق اللجوء في حال إطلاق سراحه.





وتابع نائب الوزير القول: "أما بالنسبة لما سيكون عليه الوضع في المستقبل، فهذه مسألة منفصلة. وليس هناك أي سبب للحديث عنها الآن".





و في وقت سابق، قامت الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية على فنزويلا و اعتقلت القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و زوجته، و تم نقلهما إلى أمريكا للمحاكمة.