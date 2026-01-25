قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل هايوم: بريطانيا والإمارات والأردن قد تشارك في مواجهة الصواريخ الإيرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم" أن بريطانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن من بين الدول التي يُتوقع أن تشارك في جهود اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، في حال اندلاع تصعيد عسكري نتيجة ضربة أمريكية محتملة. 

وأكدت الصحيفة أن هذا التحرك يأتي في إطار تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة أي تهديدات محتملة من إيران على المنطقة.

 كشف داني سيترينوفيتش، الباحث الإسرائيلي  في برنامج إيران والمحور الشيعي بمعهد دراسات الأمن القومي، في مقابلة على إذاعية، عن اكتمال استعدادات الجيش الأميركي لاحتمال شن هجوم ضد إيران، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعود للرئيس دونالد ترامب.

وقال سيترينوفيتش: "الولايات المتحدة قد تتخذ خطوة لم تُنفذ من قبل ضد إيران، ويعتمد القرار على ما يريد الرئيس تحقيقه، سواء كان هجوماً رمزيًا أو محاولة لإسقاط النظام الإيراني"، وأضاف أن الوجود الأميركي في الخليج يمنح واشنطن مرونة كبيرة، قد تشمل فرض حصار اقتصادي أو إجراءات أخرى غير عسكرية.


وتطرق الباحث إلى السيناريو الذي قد يدفع إسرائيل للتدخل، قائلاً: "اعتماد مشاركة إسرائيل يتوقف على رد الفعل الإيراني، إذا اعتبر الإيرانيون الهجوم الأميركي رمزيا فقط، قد يبقى دور إسرائيل محدودًا، أما إذا فُهم على أنه يهدف للإطاحة بالنظام، فمن المحتمل أن تُشارك إسرائيل بشكل أوسع".


وأكد سيترينوفيتش أن جميع الاحتمالات مطروحة في ظل عدم وضوح الهدف الاستراتيجي للإدارة الأميركية، محذراً من أن الوضع يشهد تناقضات يومية بين تصريحات الرئيس ترامب وتصرفاته على الأرض.

بريطانيا الإمارات العربية المتحدة الأردن الطائرات المسيرة الإيرانية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

ترشيحاتنا

جانب من العمليات الجراحية بسوهاج

جهود مكثفة ونجاحات متتالية لقسم العيون بمستشفي سوهاج الجامعي.. إجراء 85 عملية مياه بيضاء خلال يوم

منتجات الألبان ارشيفيه

سعر كيلو اللبن بـ22 جنيها.. تعرف على أسعار الألبان ومشتقاتها بأسواق الوادي الجديد

فتاوى

فتاوى| رزقت بمولود فهل يجوز أن أذبح عنه شاة واحدة؟.. هل يجوز صيام الكفارة شهرين قمريين أحدهما غير كامل؟.. صحة حديث نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر؟.. داعية يكشف الحقيقة

بالصور

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد