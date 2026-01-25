حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران تتجاوز الـ30 ألف قـ.تيل

ذكرت مجلة تايم الأميركية أن عدد القتلى نتيجة الاضطرابات التي هزت إيران لعدة أيام قد يتجاوز 30 ألف شخص.

وأوضحت المجلة، نقلاً عن مسؤولين في قطاع الصحة، أن ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما قتلوا على يد قوات الأمن الإيراني في يومي 8 و9 يناير وحدهما، خلال أكبر الاحتجاجات في الموجة الحالية.

وأشار المسؤولون إلى أن عدد القتلى في هذين اليومين تجاوز قدرة السلطات على التعامل مع الجثث، حيث نفدت أكياس الجثث واضطرت الجهات الرسمية لاستخدام الشاحنات بدلاً من سيارات الإسعاف.

وانطلقت الاحتجاجات في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة أزمة اقتصادية حادة، وبدأت بحركة واسعة من التجار قبل أن تتوسع لتشمل المدن الرئيسية، قبل أن تقمعها السلطات الإيرانية.

من جهتها، اعتبرت القيادة في طهران أن الاحتجاجات مؤامرة خارجية، موجهة من إسرائيل والولايات المتحدة، لتحميلها مسؤولية وفاة آلاف المحتجين.