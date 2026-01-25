قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيثم شعبان مديرًا فنيًا لحرس الحدود خلفًا لـ أحمد زهران
هنصوم كام ساعة في رمضان .. وما موعد أول يوم صيام ؟
عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد
محامي رمضان صبحي: عودته لأسرته خطوة أولى.. وسنسعى لإيقاف عقوبة «الكاف»
أقل سعر دولار اليوم 25-1-2026
حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026
«فتوح» يكشف كواليس تغيّر شخصيته بعد الأزمات الأخيرة «التزمت وسيبت الشقاوة.. وتركيزي كله في الكرة»
«إسرائيل هيوم»: إيران نفذت إعدامات خارج القانون خلال قمع الاحتجاجات
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«إسرائيل هيوم»: إيران نفذت إعدامات خارج القانون خلال قمع الاحتجاجات

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران
محمد على

زعمت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية أن إيران قامت بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء خلال فترة وقف الاحتجاجات.

وذكرت أن الولايات المتحدة، بمساعدة إسرائيل، تلقت دليلاً قاطعًا بشأن تنفيذ السلطات الإيرانية مئات الإعدامات بحق المحتجين.

وقبل ذلك، أفادت منظمة «هرانا» الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، بأنه تم إعدام ما لا يقل عن 52 سجينًا في إيران بناءً على إدانات سابقة غير سياسية، وذلك خلال فترة من الاحتجاجات على مستوى البلاد وانقطاع الإنترنت المستمر.

وذكر التقرير أن عمليات الإعدام نُفذت بين 5 و14 يناير في 42 سجنًا على الأقل في عدة محافظات.

وأضاف أن الذين تم إعدامهم كانوا قد حُكم عليهم سابقًا بالإعدام بتهم تشمل القتل وجرائم تتعلق بالمخدرات، والتي قالت منظمة HRANA إنها غير سياسية وغير أمنية.

وتم الإبلاغ عن عمليات الإعدام خلال فترة فُرضت فيها قيود شديدة على الوصول إلى المعلومات، مع انقطاع تام للإنترنت، ما حدّ من التدقيق العام والمراقبة المستقلة للإجراءات القضائية وتنفيذ أحكام الإعدام.

وجاء في التقرير: «تم إعدام ما لا يقل عن 37 سجينًا بين 5 و12 يناير، وأُبلغ عن عمليات إعدام إضافية في الأيام التي تلت ذلك، بما في ذلك موجة من عمليات الإعدام بين 13 و14 يناير في العديد من السجون في جميع أنحاء البلاد».

وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في إيران، لا سيما خلال فترات تشديد الإجراءات الأمنية وتقييد تدفق المعلومات.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات في إيران أوقفت ما وصفه بعمليات إعدام مخططة لأكثر من 800 متظاهر.

الولايات المتحدة إسرائيل دليل قاطع مئات الإعدامات إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ترشيحاتنا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

بالصور

عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد

عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد