الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف

تواصل الولايات المتحدة تعزيز تواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط استعدادا لاحتمال شن هجوم على إيران، وفق ما نقلته مصادر إسرائيلية.

ويأتي هذا التوتر في وقت أعلنت فيه طهران أنها سترد بقوة على أي هجوم، مستهدفة مواقع أمريكية وحليفة لها في المنطقة، بما في ذلك منشآت عسكرية نفطية وإسرائيلية.



تواجه إيران قيودا على قدرتها الصاروخية، حيث تمتلك نحو 1500 صاروخ باليستي، إلا أن محدودية منصات الإطلاق وصعوبة إعادة التزود بالوقود تجعل تنفيذ هجمات متتالية على مدى فترة زمنية قصيرة أمرا صعبا، وقد يؤدي ذلك إلى تعرض الصواريخ للهجوم قبل الإطلاق من قبل القوات الأمريكية أو الإسرائيلية، إذا دعت الحاجة للدفاع عن نفسها.



كما نشرت إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع خريطة لأهدافها داخل الأراضي الإسرائيلية، شملت قواعد عسكرية ومفاعلات نووية ومنشآت أمنية وحيوية، إضافة إلى المقر الأمريكي في إسرائيل. وتراقب تل أبيب التطورات عن كثب، فيما زار الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إسرائيل للقاء كبار المسؤولين العسكريين، مؤكدًا استمرار التعاون الوثيق بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.



وتقدر إسرائيل أن إيران قد تحرك وكلاءها في سوريا والعراق ولبنان واليمن للقيام بهجمات على أهداف أمريكية وحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، ما يجعل سيناريو أي تصعيد محتمل واسع النطاق واردا.