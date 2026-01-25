قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يشهد أولمبياد اللياقة بمشاركة 700 لاعب بمناسبة عيد الشرطة
شوبير: رحيل سيف جعفر عن الزمالك بالمجان "غير مُرضٍ" .. وهذه تفاصيل العرض القطري
هيثم حسن: لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر
التراجع ضرورة ملحة..حزب الجيل: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يثير سخط المصريين بالخارج
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف

فرناس حفظي

تواصل الولايات المتحدة تعزيز تواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط استعدادا لاحتمال شن هجوم على إيران، وفق ما نقلته مصادر إسرائيلية.

ويأتي هذا التوتر في وقت أعلنت فيه طهران أنها سترد بقوة على أي هجوم، مستهدفة مواقع أمريكية وحليفة لها في المنطقة، بما في ذلك منشآت عسكرية نفطية وإسرائيلية.


تواجه إيران قيودا على قدرتها الصاروخية، حيث تمتلك نحو 1500 صاروخ باليستي، إلا أن محدودية منصات الإطلاق وصعوبة إعادة التزود بالوقود تجعل تنفيذ هجمات متتالية على مدى فترة زمنية قصيرة أمرا صعبا، وقد يؤدي ذلك إلى تعرض الصواريخ للهجوم قبل الإطلاق من قبل القوات الأمريكية أو الإسرائيلية، إذا دعت الحاجة للدفاع عن نفسها.


كما نشرت إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع خريطة لأهدافها داخل الأراضي الإسرائيلية، شملت قواعد عسكرية ومفاعلات نووية ومنشآت أمنية وحيوية، إضافة إلى المقر الأمريكي في إسرائيل. وتراقب تل أبيب التطورات عن كثب، فيما زار الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إسرائيل للقاء كبار المسؤولين العسكريين، مؤكدًا استمرار التعاون الوثيق بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.


وتقدر إسرائيل أن إيران قد تحرك وكلاءها في سوريا والعراق ولبنان واليمن للقيام بهجمات على أهداف أمريكية وحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، ما يجعل سيناريو أي تصعيد محتمل واسع النطاق واردا.

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

