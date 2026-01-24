قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
البابا تواضروس الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حاملات ومقاتلات وصواريخ "توماهوك".. واشنطن تحشد قوة ضاربة قرب إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

تواصل حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" اقترابها من السواحل الإيرانية، يرافقها عدد من المدمرات المزودة بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، في ظل تعزيزات عسكرية متصاعدة بالشرق الأوسط استعداداً لاحتمال توجيه ضربة ضد إيران، وقد انضمت هذا الأسبوع طائرات أميركية من طراز F-15E إلى أسراب مقاتلات موجودة مسبقاً في المنطقة.


ورغم تراجع الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأسابيع الماضية، تواصل الولايات المتحدة حشد قواتها، في خطوة يعتبرها مراقبون جزءاً من استعدادات عملياتية محتملة ضد النظام الإيراني، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده "قد لا تحتاج إلى استخدام القوة"، إلا أن عملية التعزيز العسكري مستمرة على نحو لافت.


حاملة الطائرات "لينكولن"، التي كانت تعمل سابقاً في بحر الصين الجنوبي، غيّرت مسارها الأسبوع الماضي باتجاه الشرق الأوسط ومن المتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة، وتضم المجموعة الضاربة المرافقة لها مدمرات من فئة "أرلي بيرك" مزوّدة بصواريخ "توماهوك" القادرة على ضرب أهداف استراتيجية داخل العمق الإيراني على مسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات.


ووفق مصادر دفاعية دولية، يضم الجناح الجوي على متن "لينكولن" تسعة أسراب تشمل مقاتلات F-35C الشبحية، وطائرات F/A-18E سوبر هورنت، وطائرات الحرب الإلكترونية EA-18G غراولر، ومروحيات للبحث والإنقاذ البحري، إضافة إلى طائرات V-22 أوسبري للدعم اللوجستي.


وإلى جانب القوة البحرية، نشرت القوات الجوية الأميركية نحو 12 طائرة من طراز F-15E في قواعد بالمنطقة، إضافة إلى أسراب سابقة من مقاتلات F-35A وF-16 وطائرات الدعم A-10، فضلاً عن طائرات دوريات بحرية وطائرات بدون طيار، ووسائط للتزود بالوقود جواً، ما يمنح القوات الأميركية قدرة على تنفيذ عمليات بعيدة المدى لفترات مطولة.


وتوجد في الخليج أيضاً سفن إمداد وتزويد لوجستي وسفينة قيادة توفر قدرات للقيادة والسيطرة المشتركة بين القوات البحرية والجوية والبرية، كما تعمل غواصاتٍ نووية في المنطقة تحمل صواريخ توماهوك وتنفّذ مهام استخبارات ومراقبة.


ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تدرس كذلك تعزيز منظومات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط تحسباً للتصعيد.


وفي تصريح أدلى به للصحافيين على متن طائرته خلال عودته من دافوس، قال ترامب: "نحن نراقب إيران عن كثب، لدينا قوات وسفن كثيرة تتحرك باتجاه المنطقة، آمل ألا يحدث شيء، لكن لدينا قوة كبيرة في طريقها إلى إيران"، وعندما سُئل حول ما إذا كان يريد استقالة المرشد الأعلى علي خامنئي، قال: "لا أريد الدخول في ذلك، لكنهم يعرفون ما نريده".

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن السواحل الإيرانية صواريخ توماهوك الشرق الأوسط إيران الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

بوستر مسلسل علي كلاي

مسلسل الشارع .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل علي كلاي

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

بوستر مسلسل "الكينج"

رمضان2026 .. طرح البوستر الدعائى لمسلسل الكينج

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد