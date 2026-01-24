قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران: قوتنا الصاروخية أكبر وأفضل من حرب الأيام الاثني عشر

إيران
إيران
فرناس حفظي

قالت وزارة الدفاع الإيرانية إن "القدرات الكمية والنوعية لقوة طهران الصاروخية قد ازدادت مقارنةً بحرب الأيام الاثني عشر"،  وأضافت: "أصبحت قدرات الدفاع الصاروخي أكثر فعالية".

وتعمل طهران على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية المكتسبة بعد الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، فيما تكثف الولايات المتحدة استعداداتها العسكرية في المنطقة.

وتشير تقديرات استخباراتية إلى أن المواد الكيميائية المستوردة من الصين تكفي لتشغيل نحو 500 صاروخ باليستي، فيما معظم الترسانة ما زالت محفوظة في منشآت تحت الأرض.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ضغط على مساعديه لتقديم خيارات عسكرية قد تتراوح بين ضربات محددة الأهداف على مواقع الحرس الثوري، إلى حملة طويلة الأمد تهدف إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني.

ويرى دبلوماسيون أن التأخير في اتخاذ القرار حتى الآن نابع من مخاوف دول الخليج وإسرائيل بشأن كفاية أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة أي هجوم مضاد، فيما تم نشر منظومات باتريوت وثاد في قاعدة العديد الجوية في قطر ومواقع أخرى بالمنطقة.

من جانبها، أشارت طهران إلى استعدادها لأي هجوم محتمل وتهدد برد قاسٍ، حيث وُضعت وحدات الصواريخ السرية في حالة تأهب قصوى، فيما حذر مسؤولون إيرانيون من أن جميع المصالح والقواعد الأمريكية تعتبر أهدافًا دقيقة وواضحة.

وفي إطار التحرك العسكري الأمريكي، تم إعادة نشر عدد كبير من طائرات إف-15 المقاتلة في الأردن، وتحركت مجموعات بحرية، بما في ذلك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، باتجاه المنطقة، وسط استعدادات متواصلة للتدخل إذا اقتضت الحاجة.

وزارة الدفاع الإيرانية طهران حرب الأيام الاثني عشر إيران إسرائيل

