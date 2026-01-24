بسبب إيران .. قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

وصل براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، إلى إسرائيل عقب زيارة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



التنسيق لمواجهة هجوم إيراني محتمل



و أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن زيارة قائد "سنتكوم" تأتي "للتنسيق في حال وقوع هجوم محتمل على إيران"، مضيفة أن كوبر سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية.







كما عززت الولايات المتحدة تواجد القوات في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن".





و في وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أسطولا حربيا ضخما يتحرك باتجاه منطقة الشرق الأوسط، يضم حاملة طائرات وعددا من المدمرات.





وتابع: "لدينا الكثير من السفن المتجهة إلى هناك، وسنرى ما سيحدث".. أفضّل ألا يحدث شيء".





و في وقت سابق، أوضح مسؤول إيراني: "نأمل ألا يكون هذا الحشد العسكري يهدف إلى صراع حقيقي، لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات".





ومساء الجمعة، حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن بلاده ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة، قائلا: "سنرد بأشد الطرق".