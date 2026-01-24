أمريكا .. اعتقال 6 محتجين في سان دييجو بعدما اقتحموا مكتب العمدة

تحصن 5 نشطاء داخل مكتب عمدة "سان دييجو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية لساعات، مطالبين بإنهاء تعاون الحكومة المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، ليتم بعد ذلك اعتقالهم، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية.



ذكر موقع شبكة NBC الأمريكية الإلكتروني أنه "تم اعتقال ستة أشخاص بعد تحصنهم داخل مكتب عمدة سان دييجو كاليفورنيا، تود غلوريا، لعدة ساعات... ووصف المتظاهرون أفعالهم بأنها اعتصام سلمي".

ووفقا للشبكة، طالب النشطاء بإنهاء تعاون الحكومة المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. وأفادت الشبكة أن النشطاء تحصنوا في الطابق الحادي عشر.

يأتي هذا خلال احتجاجات مستمرة في مينيابوليس، حيث أطلق أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك النار في أوائل يناير على امرأة، ما أدى إلى مقتلها، بعد أن حاولت، بحسب السلطات، دهس ضابط بسيارتها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن اسم الضحية هو رينيه نيكول غود. كانت تبلغ من العمر 37 عاما وأما لثلاثة أطفال.