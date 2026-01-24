ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها، مضيفا أن النفط الفنزويلي سيُعالَج في مصافي الولايات المتحدة.





و في وقت سابق، دعت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز إلى بدء حوار سياسي مع جميع القوى السياسية، بما في ذلك المعارضة، دون تدخل من الحكومات الأجنبية.





وقالت رودريغيز في خطاب عرضته قناة VTV: "ابدأوا حوارًا سياسيًا حقيقيًا بنتائج محددة وفورية.





وختمت: وليكن لهذا الحوار اسم — الحوار السياسي الفنزويلي، حيث لن تُفرض أي أوامر خارجية بعد الآن — لا من واشنطن، ولا من بوجوتا، ولا من مدريد. لا، يجب أن يكون حوارًا فنزويليًا وطنيًا".