اختتام الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبو ظبي

اختُتمت الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبو ظبي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي أن روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة،مؤكدًا على أن هدف الهجوم الروسي الجديد على أوكرانيا كان منشآت الطاقة.

أضاف زيلنسكي: الهجوم الروسي على منشآت الطاقة يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقنا مع ترمب بشأن حصولنا على الدفاعات الجوية.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني: بوتين أمر بشن ضربة صاروخية ضخمة على أوكرانيا أثناء محادثات أمريكية روسية أوكرانية.

وأفاد عمدة كييف بانقطاع الكهرباء عن حوالي 6000 مبنى بعد هجوم روسي، فيما أفادتلا شركة طاقة أوكرانية بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص في مقاطعة تشيرنهيف إثر هجوم روسي.

لقي شخص واحد مصرعه فيما أصيب 23 آخرون على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد جراء ضربات روسية مكثفة ليل الجمعة السبت، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

تأتي هذه الضربات بعد اجتماع وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الجمعة في أبو ظبي يستمر ليومين، لإجراء أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب المتواصلة منذ /فبراير 2022.