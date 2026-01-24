رغم المحادثات في أبوظبي.. انفجارات قوية تضرب عدة مدن بـ أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات قوية هزت تشيركاسي وخاركيف و خاركوف.

يأتي ذلك في أعقاب محادثات سلام مشتركة جمعت بين أوكرانيا وروسيا أمس الجمعة مع الولايات المتحدة، في أول اجتماع ثلاثي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية قبل نحو أربع سنوات.

المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا



وتأتي هذه المحادثات في أبوظبي عقب مناقشات ماراثونية استمرت طوال الليل في الكرملين بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد التقى في وقت سابق من يوم الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



ويشير هذا الاجتماع الذي استمر يومين في الإمارات العربية المتحدة إلى تجدد الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية المتقطعة.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News قائلاً: "كان الاجتماع الثلاثي الذي عُقد اليوم في أبوظبي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا مثمراً، وستُستأنف المحادثات غداً".

وقال زيلينسكي اليوم الجمعة إن المحادثات "مهمة، إذ لم تُعقد مثل هذه الاجتماعات الثلاثية منذ فترة طويلة"، لكنه حذر قائلاً: "لا يزال من السابق لأوانه استخلاص النتائج