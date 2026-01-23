قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
رؤية مصر للعالم من دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لرواد الاقتصاد العالمي
تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته
لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات
بلجيكا.. طعن ستة أشخاص خلال مظاهرة للأكراد
ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام
بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي
أخبار العالم

ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام، كما تحدث ترامب بشأن الاجتماع الثلاثي مع أوكرانيا وروسيا، قائلا: أي لقاء بيننا أمر جيد.

وأضاف ترامب: أعتقد أن بوتين وزيلينسكي يريدان التوصل لاتفاق.

كما ذكر الرئيس الأمريكي، أن الاتفاق بشأن جرينلاند سيكون بالتنسيق مع الناتو بشكل جزئي.

وأضاف ترامب، خلال تصريحات صحفية على متن الطائرة الرئاسية: سنعمل مع الناتو بشأن الأمن في جرينلاند.

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لديهم أسطول ضخم يتجه نحو إيران، معربا عن أمله ألا يحدث شيء وألا يضطر لاستخدامه.

وأضاف ترامب، خلال في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: نحن نراقب إيران، ولدينا العديد من السفن المتجهة إلى هناك، أسطول كبير.

وكرر تهديده للإيرانيين قائلاً: "اعتقلت 837 شخصًا، معظمهم من الشباب، قلت لهم: إذا أُعدمتم شنقًا، فسوف تتعرضون لهجوم لم تشهدوا مثله من قبل، فتراجعوا عن قرارهم"، وعندما سُئل عما إذا كان سيطالب المرشد الأعلى علي خامنئي بالاستقالة من منصبه، أجاب: "لا أريد الخوض في هذا الأمر، لكنهم يعلمون ما نريده، هناك الكثير من القتل".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا ترامب روسيا بوتين

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

يارا حسام حسن

أول رد من ابنة حسام حسن على الدعوي القضائية من خطيبها السابق

بيراميدز

بيراميدز يشيد بحفاوة الاستقبال المغربي قبل مواجهة نهضة بركان

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

