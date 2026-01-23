ترامب: الاتفاق بشأن جرينلاند بالتنسيق مع الناتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق بشأن جرينلاند سيكون بالتنسيق مع الناتو بشكل جزئي.

وأضاف ترامب، خلال تصريحات صحفية على متن الطائرة الرئاسية: سنعمل مع الناتو بشأن الأمن في جرينلاند.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لديهم أسطول ضخم يتجه نحو إيران، معربا عن أمله ألا يحدث شيء وألا يضطر لاستخدامه.

وأضاف ترامب، خلال في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: نحن نراقب إيران، ولدينا العديد من السفن المتجهة إلى هناك، أسطول كبير.

وكرر تهديده للإيرانيين قائلاً: "اعتقلت 837 شخصًا، معظمهم من الشباب، قلت لهم: إذا أُعدمتم شنقًا، فسوف تتعرضون لهجوم لم تشهدوا مثله من قبل، فتراجعوا عن قرارهم"، وعندما سُئل عما إذا كان سيطالب المرشد الأعلى علي خامنئي بالاستقالة من منصبه، أجاب: "لا أريد الخوض في هذا الأمر، لكنهم يعلمون ما نريده، هناك الكثير من القتل".



