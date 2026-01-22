محلل سياسي: ترامب يسعى لإحياء الوساطة الأمريكية في ملف السد الإثيوبي

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف، أن اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملف سد الإثيوبي ليس جديدًا، وأن الجانب الأمريكي خاض جولات تفاوضية متعددة بشأن السد الإثيوبي، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة.

وأوضح "رائف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية هند الضاوي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر أبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الملف، فيما شكل انسحاب الجانب الإثيوبي العقبة الرئيسية أمام تقدم المفاوضات.

وأضاف أن ترامب يسعى لإحياء الوساطة الأمريكية في ملف السد مجددًا، مؤكدًا أن دوافعه تأتي من رغبته في تعزيز التدخل الأمريكي في القارة الأفريقية، واستعادة الصورة الإيجابية لأمريكا داخليًا، من خلال تحقيق نجاح دبلوماسي ملموس على الساحة الأفريقية.

وأشار إلى أن ترامب يبحث عن نجاح أفريقي عبر محاولة حل أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز تواجدها في القارة، في حين تبقى مصر منفتحة على أي جهود تفاوضية تحقق مصالحها الوطنية وتحافظ على حقوقها المائية، مشددًا على أن استمرار الدور الأمريكي في هذا الملف قد يسهم في إيجاد تسوية تحافظ على التوازن الإقليمي وتخفف من حدة التوترات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.