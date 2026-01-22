قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
توك شو

محلل سياسي: ترامب يسعى لإحياء الوساطة الأمريكية في ملف السد الإثيوبي

محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف، أن اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملف سد الإثيوبي ليس جديدًا، وأن الجانب الأمريكي خاض جولات تفاوضية متعددة بشأن السد الإثيوبي، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة.

وأوضح "رائف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية هند الضاوي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر أبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الملف، فيما شكل انسحاب الجانب الإثيوبي العقبة الرئيسية أمام تقدم المفاوضات.

وأضاف أن ترامب يسعى لإحياء الوساطة الأمريكية في ملف السد مجددًا، مؤكدًا أن دوافعه تأتي من رغبته في تعزيز التدخل الأمريكي في القارة الأفريقية، واستعادة الصورة الإيجابية لأمريكا داخليًا، من خلال تحقيق نجاح دبلوماسي ملموس على الساحة الأفريقية.

وأشار إلى أن ترامب يبحث عن نجاح أفريقي عبر محاولة حل أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز تواجدها في القارة، في حين تبقى مصر منفتحة على أي جهود تفاوضية تحقق مصالحها الوطنية وتحافظ على حقوقها المائية، مشددًا على أن استمرار الدور الأمريكي في هذا الملف قد يسهم في إيجاد تسوية تحافظ على التوازن الإقليمي وتخفف من حدة التوترات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد بعد نهاية «ميدتيرم»: أقرب عمل لقلبي ولم أكن أتخيل الوصول للتوب 1 ومليار مشاهدة

واما

مسار إجباري وديسكو مصر وواما أوتوستراد وولولا جفان.. نجوم مهرجان عيد الحب في نويبع|شاهد

نادين نجيم

ما بنحط على الرف.. نسرين ظواهرة تكشف عن سبب تأجيل مسلسل نادين نجيم

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

