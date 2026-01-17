قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
الأول من نوعه في الفضاء .. خطوة استراتيجية لترسيخ الوجود البشري خارج الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجلس السلام الدولي الخاص بقطاع غزة.. التحديات وآليات التنفيذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشف الكاتب الصحفي جمال رائف، تفاصيل مجلس السلام الدولي الخاص بقطاع غزة ودور الشخصيات الأمريكية والعربية المشاركة فيه.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلان عن تشكيل مجلس السلام الدولي برئاسة دونالد ترامب أثار تساؤلات حول مشاركة شخصيات بارزة مثل توني بلير، وما إذا كانت هذه الأسماء تمثل عضوية تنفيذية أم استشارية فقط، مؤكدًا أن المجلس يتمتع بطابع استشاري وإشرافي على عملية إدارة القطاع، بينما تبقى الإدارة التنفيذية للمجلس تحت إشراف نيكولاي ميلتينوف ولجنة التكنوقراط التي تضم شخصيات فلسطينية ووطنية قادرة على تنفيذ القرارات على أرض الواقع.

وأوضح رائف أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على تنفيذ الإرادة الفلسطينية ضمن هذا المجلس، وليس فقط على الأسماء والمناصب، مشددًا على أن المجلس التنفيذي بقيادة ميلتينوف يمثل الحلقة الأهم في تنفيذ القرارات على الأرض وربطها بالمجلس الاستشاري الأمريكي.

مجلس السلام قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

المتهم

عاطل ينتحل صفة مندوب بشركة دفع إلكترونى للنصب على سيدة

محكمة جنايات جنوب سيناء

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات بطور سيناء

أرشيفية

تفاصيل جديدة بشأن عاطل متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد