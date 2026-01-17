إطلاق نار في رفح الفلسطينية.. وإسرائيل تشن غارات على غزة

حدث اطلاق نار بشمال مدينة رفح جنوب القطاع المحاصر، فيما شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات جوية وإطلاق نار على مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته وفق اتفاق وقف إطلاق النار، في خرق جديد للاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مروحيات عسكرية نيرانها تجاه المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات متفرقة على المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أطلقت المروحيات وآليات الجيش نيراناً عشوائية شرقي مدينة خان يونس وجنوبي وشمالي مدينة رفح.

أدان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً الوسطاء الدوليين بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها والالتزام ببنود الاتفاق.

وتتواصل هذه الانتهاكات رغم إعلان الإدارة الأمريكية بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت 1244 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال مرحلته الأولى، ما أدى إلى مقتل وإصابة واعتقال 1760 فلسطينياً منذ بدء سريان الاتفاق.

أسفرت عملية الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية لعزة، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.