البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
أخبار العالم

إطلاق نار في رفح الفلسطينية.. وإسرائيل تشن غارات على غزة

محمد على

حدث اطلاق نار بشمال مدينة رفح جنوب القطاع المحاصر، فيما شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات جوية وإطلاق نار على مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته وفق اتفاق وقف إطلاق النار، في خرق جديد للاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مروحيات عسكرية نيرانها تجاه المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات متفرقة على المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أطلقت المروحيات وآليات الجيش نيراناً عشوائية شرقي مدينة خان يونس وجنوبي وشمالي مدينة رفح.

أدان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً الوسطاء الدوليين بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها والالتزام ببنود الاتفاق.

وتتواصل هذه الانتهاكات رغم إعلان الإدارة الأمريكية بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

 وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت 1244 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال مرحلته الأولى، ما أدى إلى مقتل وإصابة واعتقال 1760 فلسطينياً منذ بدء سريان الاتفاق.

أسفرت عملية الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية لعزة، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

خالد بيومي

خالد بيومي عن تجاوز الصحفيين المغاربة تجاه حسام حسن: أسلوب غير مهني

تنس طاولة

البيلي ويوسف عبدالعزيز يحصدان برونزية ستار كونتيندر الدولية لتنس الطاولة بالدوحة

سوبر الطائرة

الاتحاد يصطدم بالزمالك.. وبتروجت يواجه الأهلي في ثاني أيام سوبر الطائرة

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

